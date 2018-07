Terremoto | “Canapa nera” | per immaginare il futuro oltre le macerie

meteoweb.eu

(Di martedì 17 luglio 2018) Da Milano a Spoleto. Un algido muro bifronte posizionato ora nel Salone d’onore della Rocca di Spoleto per raccontare in un mix alchemico la storia di un popolo coraggioso, quello della Valnerina. Da un lato, c’è il grigio, memoria della pietra urbana della Basilica di San Benedetto a Norcia, dall’altro i colori esplosivi della fiorita di Pian Grande di Castelluccio. E’ il progetto ‘Canapa nera. Guardavo lee immaginavo il‘, che è stato illustrato in occasione di un dibattito sul tema della ricostruzione post, che si è svolto nella cornice della Rocca Albornoz, riconsegnata alla città di Spoleto dopo il restauro e ora diventata Museo nazionale del Ducato di Spoleto. Al dibattito, moderato da Andrea Margaritelli, presidente di Inarch-Istituto Nazionale d’architettura, hanno partecipato personalità,che istituzionali, in rappresentanza del ...