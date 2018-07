Terremoto Calabria | geologo | “Agire subito per invertire la rotta e limitare effetti

Terremoto - scossa di magnitudo 4.4 al largo della Calabria : Terremoto, scossa di magnitudo 4.4 al largo della Calabria Terremoto, scossa di magnitudo 4.4 al largo della Calabria Continua a leggere L'articolo Terremoto, scossa di magnitudo 4.4 al largo della Calabria proviene da NewsGo.

Terremoto vicino Tropea - paura in Calabria oggi 14 luglio : Un Terremoto piuttosto brusco ha svegliato all’alba i turisti e gli abitanti di Tropea, in Calabria. Intorno alle ore 4:50 del mattino c’è stato un brutto risveglio. La scossa di magnitudo 4,4 è stata registrata a largo della località, ad una profondità di 57 chilometri. Per fortuna, non sono stati segnalati danni a persone e cose. Secondo i dati diffusi dall’Ingv, i comuni interessati dalla scossa sono: Tropea, Drapia, Ricadi, ...

Terremoto in Calabria : scossa di magnitudo 4.4 sul versante sud-occidentale : Alle ore 4.50 di questa mattina (sabato 14 luglio 2018) è stata registrata una scossa di Terremoto di magnitudo 4.4 sulle coste della Calabria sud-occidentale, al largo di Tropea. Il movimento tellurico, verificatosi a 57 km di profondità, è stato avvertito dalla popolazione, come testimoniano le decine di telefonate ai centralini dei vigili del fuoco e delle forze di polizia da parte dei residenti e dei turisti, presenti in massa in questo ...

Terremoto Calabria - correlazione con il vulcano Marsili e rischio tsunami : il capo della Protezione Civile regionale fa chiarezza : Grande paura in Calabria per il Terremoto avvertito in mattinata nel vibonese e in gran parte della regione. La scossa, di magnitudo 4.4, è stata registrata alle 04:50 dall’Istituto Nazionale di Geofisica e vulcanologia con epicentro in mare al largo di Tropea ad profondità ipocentrale di 56.6 km. Tantissime le “segnalazioni pervenute al numero verde 800222211 della Sala operativa regionale unica (SORU) della Protezione Civile della ...

Calabria - Terremoto di magnitudo 4.4 al largo di Tropea | : La scossa all’alba di questa mattina. Avvertita nettamente dalla popolazione si è verificata in mare a una profondità di 57 chilometri

Terremoto sulla costa della Calabria : tanta paura - ma nessun danno : paura ma niente scene di panico nel vibonese, dove la notte scorsa è stata distintamente avvertita la scossa di Terremoto di 4.4 di magnitudo registrata al largo della costa calabrese. Il sisma è stato avvertito particolarmente a Tropea, Drapia e Ricadi e, comunque, su tutta la fascia costiera. La Prefettura di Vibo Valentia, da subito, ha disposto immediati monitoraggi da parte dei Sindaci e Commissari dei Comuni, restando in costante contatto ...

Il Terremoto magnitudo 4.4 della notte in Calabria - epicentro al largo di Tropea : la scheda con gli effetti macrosismici : Grazie al prezioso lavoro di Giovanni Falcicchia, pubblichiamo la scheda con gli effetti macrosismici del terremoto di magnitudo 4.4 che si è verificato nella notte in Calabria, la scossa in particolare è avvenuto alle ore 04:50 al largo di Tropea. terremoto con epicentro nel Distretto Sismico: Costa Calabra sud occidentale Data 14/07/2018 UTC 02:50:55 Latitudine 38.70° Longitudine 15.80° magnitudo 4.4 Profondità 57 Km La ...

