“Teresa l’ho ammazzata io” Un lago di sangue | coltello nella gola Marito assassino

(Di martedì 17 luglio 2018) Ancora una donna uccisa. Ancora una violenza folle e ingiustificata. Non si ferma la scia diche vede vittime le donne. A cadere sotto i colpi di una lucida pazzia è stata Teresa Russo, 57enne originaria di Novoli, uccisa a Trepuzzi piccolo comune di 15mila abitanti in provincia di Lecce. Un delitto raccapricciante, la donna infatti è statacon una coltellata al collo. A rendere la storia ancora più drammatica, il fatto che ad ucciderla sia stato ilche in un primo momento si era reso irreperibile. Nel giro di poco tempo, però, i carabinieri lo hanno rintracciato e portato in caserma.«Sono stato io ad uccidere mia moglie»: con questo biglietto lasciato davanti alla caserma dei carabinieri ildi Teresa Russo si è autoaccusato del delitto, prima di tentare la fuga. L’uomo, Michele Spagnuolo, di 77 anni, anche lui come la moglie sordo, aveva annunciato ...