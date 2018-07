Tennis | WTA Gstaad | subito eliminata Martina Trevisan Sconfitta in due set dalla

Tennis - Ranking WTA (16 luglio) : Simona Halep in vetta - Serena Williams nella top30 - Camila Giorgi n.35 : Simona Halep rimane in vetta al Ranking WTA dopo l’appuntamento di Wimbledon. La 27enne di Costanza conferma la propria leadership per la 21esima settimana consecutiva (la 37esima complessiva). La rumena ha 831 punti di vantaggio sulla danese Caroline Wozniacki. In terza piazza troviamo per la prima volta in carriera la statunitense Sloane Stephens, con in scia la tedesca Angelique Kerber, trionfatrice sull’erba londinese (3° Slam in ...

WTA Wimbledon – Karolina Pliskova supera l’ostacolo Azarenka : la Tennista ceca si impone con un doppio 6-3 : Karolina Pliskova supera senza problemi i 32esimi di finale contro Vika Azarenka: la tennista ceca si impone in due set con un doppio 6-3 Dopo le eliminazioni di Stephens e Svitolina, il cammino di Karolina Pliskova, nella parte bassa del tabellone di Wimbledon, appare nettamente in discesa. La tennista ceca ha superato l’insidioso ostacolo Azarenka nei 32esimi, battendo l’ex campionessa in due set con il risultato di 6-3 / 6-3. Dopo le ...

WTA Wimbledon – Simona Halep - l’esordio è da numero 1 : la Tennista romena supera la giapponese Nara : Simona Halep firma un convincente successo nel primo turno di Wimbledon: numero 1 del ranking supera la giapponese Nara all’esordio Dopo aver vinto il Roland Garros, primo Slam della sua carriera, Simona Halep vuole consolidare il suo status di numero 1 al mondo anche a Wimbledon. La tennista romena vince la sfida d’esordio contro Kurumi Nara, distante da lei ben 99 posizioni (100ª WTA). Halep si impone senza grossi problemi dopo 1 ora e ...

Tennis - Ranking WTA (2 luglio) : Simona Halep al vertice - Camila Giorgi la migliore italiana : Nel giorno che darà il via al prestigioso torneo di Wimbledon, non ci sono cambiamenti sostanziali al vertice della graduatoria mondiale del Tennis femminile. La rumena Simona Halep è sempre in vetta per la 19esima settimana consecutiva (la 35esima complessiva) con 961 punti di vantaggio su Caroline Wozniacki. Danese che, però vincitrice sull’erba di Eastbourne, si è avvicinata alla giocatrice nativa di Costanza. In terza piazza troviamo ...

Tennis : a luglio 2019 torna il torneo WTA di Palermo a 6 anni dall’ultima edizione : Sei anni. Tanti ne sono serviti perché l’Italia ritrovasse il suo secondo appuntamento del circuito WTA. Nel 2019 si ritorna a Palermo, al Country Time Club, teatro di un appuntamento che era diventato un classico del dopo-Wimbledon. Palermo torna così a essere il secondo appuntamento italiano legato al Tennis femminile nel circuito professionistico, dopo gli Internazionali BNL d’Italia di Roma. Il ritorno del torneo palermitano era ...

Tennis - WTA Eastbourne : Camila Giorgi eliminata. Vittoria in due set per Caroline Wozniacki : Niente impresa per Camila Giorgi nel secondo turno del WTA di Eastbourne. La Tennista marchigiana è stata sconfitta sull’erba inglese dalla danese Caroline Wozniacki, numero due del mondo e prima testa di serie, in due set con il punteggio di 6-2 6-3 dopo un’ora e un quarto di match. Eppure il match era partito bene per l’azzurra, capace di strappare il servizio all’avversaria nel secondo gioco e di salire a condurre per ...

Tennis - Ranking WTA (25 giugno) : poche variazioni nella top10. Camila Giorgi migliore azzurra : Nessuna variazione nella top10 mondiale guidata sempre dalla rumena Simona Halep, per la 18esima settimana consecutiva in vetta (la 34esima complessiva), vincitrice del Roland Garros 2018. La Halep vanta 1.225 punti il vantaggio sulla danese Caroline Wozniacki mentre sono 1.420 nei confronti della spagnola Garbine Muguruza. CLASSIFICA WTA – TOP TEN 1 Halep, Simona (ROU) 0 7.970 punti 2 Wozniacki, Caroline (DEN) 0 6.745 3 Muguruza, Garbine ...

Tennis - WTA Eastbourne : esordio vincente per Camila Giorgi. Vittoria in due set sulla rumena Begu : Buona la prima per Camila Giorgi, che supera il primo turno nel torneo WTA di Eastbourne dopo aver sconfitto con un doppio 6-2 la rumena Irina Camelia Begu, numero 33 del mondo, in poco più di un’ora di gioco. Eppure il match non era iniziato bene per l’azzurra, che aveva subito perso il servizio in apertura di primo set. Giorgi riesce a trovare l’immediato controbreak e vince quattro game consecutivi, strappando ancora una ...

Tennis – Wta Eastbourne : problema al tendine d’Achille - Simona Halep annuncia il suo forfait : A causa di un’infiammazione al tendine d’Achille, Simona Halep ha annunciato che non parteciperà al torneo di Eastbourne Simona Halep non parteciperà al torneo Wta di Eastbourne. La romena, numero 1 del mondo e vincitrice del Roland Garros, ha annunciato in un comunicato il suo forfait per il torneo inglese sull’erba, al via la prossima settimana. “Durante il torneo di Parigi ho avuto un’infiammazione e ho avvertito ...

Tennis - WTA Mallorca 2018 : Francesca Schiavone esce al primo turno contro Carina Witthoeft : esce subito di scena Francesca Schiavone, che aveva ricevuto una wild card per il tabellone principale del torneo WTA di Mallorca, che si gioca su erba. L’azzurra, ora numero 234 WTA, saluta la Spagna al primo turno a causa della sconfitta subita al cospetto della tedesca Carina Witthoeft, numero 81 WTA, che si è imposta per 6-1 6-7 (2) 6-3 in due ore e 27 minuti di gioco. Nel primo set non c’è stata storia: la tedesca ha portato a ...

Tennis - Ranking WTA (18 giugno) : nessuna variazione in top ten. Camila Giorgi sale al 47° posto : nessuna variazione nella top ten del Ranking WTA in questa settimana. Simona Halep resta stabilmente la numero 1 del mondo con oltre 1000 punti di vantaggio su Caroline Wozniacki, che a sua volta precede Garbiñe Muguruza. I tornei di s’-Hertogenbosch e Nottingham non hanno prodotto scossoni, a differenza di quanto potrebbe accadere questa settimana a Birmingham e Maiorca: nel primo caso saranno impegnate proprio Muguruza, Elina Svitolina ...

Mondiali Russia 2018 – L’omaggio delle Tenniste WTA : Halep super anche nei palleggi - che talento Kasatkina e Sevastova [VIDEO] : Mancano poche ore al fischio d’inizio dei Mondiali di Russia 2018 e anche le tenniste WTA hanno deciso di omaggiare il mondo del pallone a suon di… palleggi! Manca ormai pochissimo all’inizio dei Mondiali di Russia 2018. Fra un paio d’ore verrà dato il fischio d’inizio di Russia-Arabia Saudita, partita inaugurale della kermesse per nazionali. Un evento che contagia tutti, anche sportivi che con il mondo del calcio, ...

Tennis - WTA Nottingham 2018 : Camila Giorgi esce di scena al primo turno. L’azzurra ko in due set contro Jakupovic : Niente da fare per Camila Giorgi nel WTA di Nottingham 2018. L’esordio sull’erba è poco fortunato per la marchigiana, costretta alla resa in due set (7-6 6-2) contro la slovena, n.118 WTA, Dalila Jakupovic. Dopo un primo set lottato e perso al tie-break, la Tennista nostrana ha perso incisività nel proprio gioco, non riuscendo a rispondere all’aggressività dell’avversaria. Un ko amaro per Camila che si sarebbe aspettata ...

Tennis - Ranking WTA (11 giugno) : Simona Halep sempre in testa - Stephens diventa quarta. Giorgi migliore italiana : La rumena Simona Halep si conferma in testa al Ranking WTA. La rumena ha vinto il Roland Garros e conserva così il numero 1 con un vantaggio importante sulla danese Simona Halep e sulla spagnola Garbine Muguruza mentre Sloane Stephens, finalista sulla terra rossa di Parigi, risale in quarta posizione. La statunitense Madison Keys entra in top ten. RANK MOVE COUNTRY PLAYER AGE POINTS TOURN PLAYED 1 0 [ROU] Simona ...