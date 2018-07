Temptation Island 2018 Seconda puntata | Oronzo e Valentina tornano insieme | Ida e

Temptation Island : Oronzo e Valentina tornano insieme : Temptation Island torna stasera in onda in prima serata su Canale 5. Dopo il grandissimo successo ottenuto con l’appuntamento di settimana scorsa miglior debutto del programma di sempre con quasi 4 milioni di telespettatori, in questo lunedì torneremo a scoprire, con la voce narrante di Filippo Bisceglia, lcome si sono evolute le dinamiche delle sei coppie partecipanti. Nell’attesa insorgono le prime indiscrezioni riguardanti i veri protagonisti ...

IDA PLATANO E RICCARDO GUARNIERI - IL CONFRONTO/ Per la rabbia il cavaliere spacca tutto (Temptation Island) : Ida e RICCARDO, sono arrivati al momento decisivo. Il cavaliere si è divertito con Stefanie, ma vedendo la fidanzata in confidenza con Davide non è riuscito a trattener la rabbia(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 01:30:00 GMT)

Anticipazioni Temptation Island terza puntata : falò anticipato per due coppie : Cosa succederà nella terza puntata di Temptation Island: le Anticipazioni Continuano i falò di confronto anticipati a Temptation Island. Dopo Oronzo e Valentina – che sono usciti dal programma mano nella mano – è il turno di Ida e Riccardo e Giada e Francesco. Queste due coppie andranno via prima del previsto dal programma di […] L'articolo Anticipazioni Temptation Island terza puntata: falò anticipato per due coppie proviene ...

Temptation Island | Seconda puntata | 16 luglio 2018 : [live_placement] prosegui la letturaTemptation Island | Seconda puntata | 16 luglio 2018 pubblicato su TVBlog.it 17 luglio 2018 00:17.

Temptation Island 2018/ Diretta e anticipazioni : Riccardo furioso con Ida. Seconda puntata : Temptation Island 2018: coppie, anticipazioni e Diretta Seconda puntata. Arriva Gemma Galgani per consolare Ida Platano; nuovo confronto tra Oronzo e Valentina e nuovo falò(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 00:16:00 GMT)

Gemma Galgani sbarca a Temptation Island per aiutare l’amica Ida : È arrivata come una dama del mare per sostenere l’amica Ida in crisi profonda per la storia con Riccardo. Cappello bianco e vestito svolazzante, Gemma Galgani è sbarcata a Temptation Island in un momento molto difficile e di grande crisi per l’amica conosciuta nel salotto pomeridiano di Uomini e Donne di Maria De Filippi. Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno iniziato la loro relazione sette mesi fa, nel programma di Canale Cinque. Una storia ...

Temptation Island | 16 luglio 2018 | Diretta | Giada e Francesco : [live_placement] prosegui la letturaTemptation Island | 16 luglio 2018 | Diretta | Giada e Francesco pubblicato su TVBlog.it 16 luglio 2018 23:53.

RAFFAELA GIUDICE E ANDREA CELENTANO/ “Teresa può farmi capire se sono innamorato” (Temptation Island) : Video, RAFFAELA GIUDICE e ANDREA CELENTANO in crisi per la bella Teresa: lui sembra cedere al fascino della tentatrice sotto gli sguardi increduli di lei. (Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 23:56:00 GMT)

Temptation Island - tutti contro la frase di Michael : «Quando la tua donna ti rifiuta in continuazione - cadi volentieri» : Dopo l'uscita di scena di Oronzo, per i social c'è un nuovo 'cattivo' da combattere. Stiamo parlando di Michael fidanzato con Lara, che durante la puntata di Temptation Island ha fatto conoscere una ...

Martina Sebastiani e Gianpaolo Quarta/ Le tentatrici ricevono tutte gli stessi complimenti (Temptation island) : Martina Sebastiani e Gianpaolo Quarta sono divisi da una differenza d'età che li allontanasempre di più: godersi gli anni oppure formare una famiglia? Temptation Island 2018(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 23:16:00 GMT)