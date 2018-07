Temptation Island 2018 | nel secondo appuntamento previsti un addio e una riappacificazione

Temptation Island 2018 : le frasi (s)cult della seconda puntata : Temptation Island 2018 - Lara Il fantastico mare della Sardegna, che fa da cornice a Temptation Island, non bastava: i protagonisti dell’edizione 2018 ne stanno creando un altro, fatto di lacrime versate per rabbia o delusione. La seconda puntata del programma lascia il segno soprattutto per questo: epici e fragorosi i pianti a due voci di Gemma Galgani ed Ida Platano, silenziosi quelli di Riccardo, teneri quelli della delusa Raffaela, ...

Temptation Island 6 - Ida furiosa con Riccardo : “Non me ne faccio niente di un uomo così - ma vaffanc**o”. E Gemma Galgani corre in suo aiuto : Anche i duri piangono. Il secondo capitolo di Temptation Island 6 ha fatto crollare le maschere di alcuni fidanzati “cattivi”. Come Oronzo, da dieci anni al fianco di Valentina. Dopo aver apostrofato la compagna con parole poco carine ed esser stato lasciato davanti al falò della passione, il trentenne ha chiesto (in lacrime) una seconda opportunità. Che gli è stata data. “Sono stato un coglione. Voglio chiederle scusa per tutte le stronzate che ...

Temptation Island 2018 : Riccardo Guarnieri perde il controllo e chiede il falò di confronto con Ida Platano : Oronzo e Valentina lasciano il programma insieme, crisi nera per i due ex protagonisti del trono over.

Ascolti tv : inarrestabile Temptation Island - ma i Ferraro tengono botta : Il trash vince ancora all'Auditel. Dopo il debutto migliore di sempre, registrato nella puntata d'esordio, anche nella serata di ieri Temptation Island ha battutto Tutto può...

Temptation Island - Oronzo implora perdono. E Valentina ci ripensa : La prima coppia scoppiata di Temptation Island 2018 è anche la prima a riaccoppiarsi sotto gli occhi di Filippo Bisciglia. La seconda puntata del docu-reality riparte da un riassunto del primo falò di ...

Sara Affi Fella contro Andrea e Michael di Temptation Island : Andrea Celentano e Michael De Giorgio: Sara Affi Fella dice la sua Sara Affi Fella non ha dimenticato Temptation Island e dopo essere stata protagonista del reality lo scorso anno ha iniziato a seguire assiduamente l’edizione 2018. L’ex tronista di Uomini e Donne, che in queste settimane ha sollevato un polverone con la fine della sua storia con Luigi Mastroianni e le continue frecciate social, ha commentato il comportamento dei ...

Temptation Island 2018 : Gemma e Ida - “amore” vero?! Riccardo “furioso” | Tutti i video della puntata : Temptation Island 2018 ha concluso la sua seconda puntata, i cui tempi si sono allungati abbondantemente, terminando ad un orario quasi impossibile: Gemma è “sbarcata” sull’isola e l’amore con Ida è scoppiato all’istante! Vediamo tutto quello che è successo ieri in puntata con a corredo Tutti i video più importanti. Lo “sbarco” di Gemma sull’isola e l’incontro con Ida L’incontro tra Gemma e Ida potrebbe ricordare molto ...

Temptation Island fa il boom di ascolti : Filippo Bisciglia convince ancora : Filippo Bisciglia: boom d’ascolti per Temptation Island In questa calda estate italiana continua il trionfo di Temptation Island sia in tv che sui social. Lunedì 16 luglio sono stati 3.885.000 i telespettatori, pari al 21,46% di share a seguire le coppie che hanno deciso di spiaggiarsi sull’isola delle tentazioni raccontando all’Italia le loro dinamiche personali, producendosi in corna vere e/o presunte, sbandate, ma anche ...

Ascolti TV | Lunedì 16 luglio 2018. Temptation Island 21.5% - Tutto può Succedere 14.7% : Temptation Island - Riccardo Su Rai1 Tutto può Succedere ha conquistato 2.956.000 spettatori pari al 14.7% di share. Su Canale 5 Temptation Island ha raccolto davanti al video 3.885.000 spettatori pari al 21.5% di share. Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 The Fast and the Furious – Tokyo Drift ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%) e a seguire Tiki Taka Russia ...

Temptation Island seconda puntata : Gemma Galgani la dama venuta dal mare! : Durante la seconda puntata di Temptation Island, è sbarcata Gemma Galgani per consolare Ida. Riccardo si rende conto che la Platano non è la donna della sua vita! Oronzo e Valentina hanno un chiarimento. Anche per le altre coppie i colpi di scena non mancano… Temptation Island: il secondo confronto tra Oronzo e Valentina ha il lieto fine! Filippo Bisciglia dà il via alla seconda puntata di Temptation Island non senza riepilogare ...

Anticipazioni Temptation Island terza puntata : falò finale per la coppia di Uomini e donne : Temptation Island 2018 entra nel vivo e la prossima puntata si preannuncia ricca di colpi di scena. Le Anticipazioni su quello che vedremo nel corso della puntata in onda lunedì 23 luglio su Canale 5 sono arrivate dal promo trasmesso ieri sera al termine della seconda puntata. Nel dettaglio vedremo che per la coppia di Uomini e donne, composta da Ida e Riccardo, arriverà il momento del falò finale; ma anche Giada chiederà di poter rivedere ...

Replica Temptation Island 2^ serata di ieri in streaming su Witty Tv e La 5 : Prosegue l'appuntamento in prime time con Temptation Island 2018 e ieri sera è andata in onda la seconda delle cinque puntate previste in questa edizione. Una serata decisamente ricca di colpi di scena dove abbiamo visto che ci sono stati dei momenti di grande tensione, ma anche di grandi emozioni, per i protagonisti in gara. Coloro che non avessero avuto la possibilità di seguire la seconda serata del reality show in tv, possono rivederla da ...

Ascolti tv ieri - Tutto può succedere 3 vs Temptation Island | Dati Auditel 16 luglio 2018 : Chi ha vinto, secondi gli Ascolti tv di ieri, 16 luglio 2018, fra Tutto può succedere 3 e Temptation Island 2018? Sfida accesa fra Rai 1 e Canale 5. Entrambi hanno proposto nuove puntate di programmi molto amati. Da un lato la fiction con Giorgio Colangeli, Maya Sansa, Pietro Sermonti e tutti gli altri, dall’altro giovani coppie in crisi e pronte a mettersi in gioco fra tentazioni, ripicche e scherzi innocenti. Ecco tutti i Dati Auditel ...

“Cosa? Cosa ha detto?”. Temptation Island - Michael è il nuovo Oronzo : fatto a pezzi. È bastata una sola frase : A Temptation Island il pubblico non ha avuto dubbi sin dalla prima puntata su Oronzo, il fidanzato di Valentina. Le sue frasi e i suoi apprezzamenti pesanti gli hanno subito valso l’antipatia del popolo del web, che non ha gradito il riavvicinamento con Valentina avvenuto nel corso della seconda puntata. Lei l’aveva mollato dopo aver visto certi video, ma poi lui si è scusato e sono usciti dal programma insieme. Uscito Oronzo, ...