TEMPTATION ISLAND 2018 Anticipazioni terza puntata | altre due coppie abbandonano il

“Devi farcela”. TEMPTATION ISLAND : Gemma Galgani consola Ida Platano - ma qualcosa non torna : È arrivata come una dama del mare per sostenere l’amica Ida Platano in crisi con Riccardo Guarnieri. Cappello bianco e vestito svolazzante, Gemma Galgani è sbarcata a Temptation Island in un momento molto difficile per l’amica e dama del trono over conosciuta nel salotto di Uomini e Donne. Gemma non ha esitato a mettersi in viaggio per raggiungere Ida e offrirle tutto il suo sostegno e i consigli. I rapporti con Riccardo sono sempre più ...

TEMPTATION ISLAND 2018 verso un doppio falò di confronto : cosa ne sarà di Ida e Riccardo? : Un'altra serata movimentata quella di ieri in Temptation Island 2018. Il reality sui sentimenti è andato in onda ieri con la sua seconda puntata e un altro falò di confronto annunciato. La serata si è aperta ancora all'insegna di Oronzo e Valentina. Mister "malattia delle donne" non ci sta ad essere mollato in questo modo e, tra lacrime e promesse, riesce a rivedere la sua fidanzata che alla fine si lascia convincere e gli concede un'altra, ...

Ida Platano e Riccardo Guarnieri/ Fedez : "Lui è metà commercialista e metà Action Man"(TEMPTATION ISLAND 2018) : Ida e Riccardo, sono arrivati al momento decisivo. Il cavaliere si è divertito con Stefanie, ma poi si scatena vedendo la fidanzata con Davide. Interviene anche Fedez...(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 08:29:00 GMT)

Replica TEMPTATION ISLAND 2018 : dove rivedere la seconda puntata : Temptation Island 2018 Replica: dove rivedere la seconda puntata con ospite Gemma Galgani dove rivedere la seconda puntata di Temptation Island 2018 con Filippo Bisciglia? La Replica di lunedì 16 luglio è disponibile su Witty, il canale web tv dedicato interamente alle produzioni di Maria De Filippi. Ma è possibile rivederla pure su Video Mediaset, altra popolare piattaforma streaming. È possibile inoltre […] L'articolo Replica Temptation ...

«TEMPTATION Island» 2018 : le scuse di Oronzo e le lacrime di Gemma : La ricorderemo come la puntata delle lacrime, dei singhiozzi, delle ingiustizie. Temptation Island alza il tiro e mostra il lato più fragile delle coppie protagoniste, con gli uomini che si sciolgono come statue di cera e le donne che tornano sui loro passi e li perdonano, come se niente fosse. Succede così che, dopo i video degli occhiolini e della «malattia delle donne», Valentina perdoni il suo Oronzo. «Basta con le minchiate, con ...

TEMPTATION ISLAND - Riccardo furioso con Ida chiede falò anticipato : Dopo il secondo falò di questa seconda puntata di Temptation Island i fidanzati e le fidanzate possono tornare al villaggio a riflettere su quanto visto. La coppia più tormentata sembra essere ancora ...

TEMPTATION ISLAND 2018/ Seconda puntata : Oronzo e Valentina tornano insieme - Ida e Riccardo in arrivo un falò : Gelosie, perdoni e nuovi scossoni nella Seconda puntata di Temptation Island 2018. Oronzo e Valentina fanno pace dopo una settimana turbolenta, Ida e Riccardo tremano.(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 06:15:00 GMT)

TEMPTATION ISLAND : Oronzo e Valentina tornano insieme : Temptation Island torna stasera in onda in prima serata su Canale 5. Dopo il grandissimo successo ottenuto con l’appuntamento di settimana scorsa miglior debutto del programma di sempre con quasi 4 milioni di telespettatori, in questo lunedì torneremo a scoprire, con la voce narrante di Filippo Bisceglia, lcome si sono evolute le dinamiche delle sei coppie partecipanti. Nell’attesa insorgono le prime indiscrezioni riguardanti i veri protagonisti ...

TEMPTATION ISLAND 2018 - Riccardo perde le staffe e piange : La seconda puntata di Temptation Island 2018 ha regalato numerose emozioni. Oronzo ha rivisto Valentina al falò [VIDEO] e le ha chiesto perdono per il suo comportamento. Dopo averle fatto una romantica dichiarazione, Valentina lo ha perdonato! In questa seconda serata Riccardo ha perso le staffe dopo aver visto un video della sua amata assieme ad un altro uomo. Il Guarnieri si è messo a piangere ed ha affermato di amarla. In to ha preparato le ...

IDA PLATANO E RICCARDO GUARNIERI - IL CONFRONTO/ Per la rabbia il cavaliere spacca tutto (TEMPTATION Island) : Ida e RICCARDO, sono arrivati al momento decisivo. Il cavaliere si è divertito con Stefanie, ma vedendo la fidanzata in confidenza con Davide non è riuscito a trattener la rabbia(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 01:30:00 GMT)

Anticipazioni TEMPTATION ISLAND terza puntata : falò anticipato per due coppie : Cosa succederà nella terza puntata di Temptation Island: le Anticipazioni Continuano i falò di confronto anticipati a Temptation Island. Dopo Oronzo e Valentina – che sono usciti dal programma mano nella mano – è il turno di Ida e Riccardo e Giada e Francesco. Queste due coppie andranno via prima del previsto dal programma di […] L'articolo Anticipazioni Temptation Island terza puntata: falò anticipato per due coppie proviene ...

TEMPTATION ISLAND | Seconda puntata | 16 luglio 2018 : [live_placement] prosegui la letturaTemptation Island | Seconda puntata | 16 luglio 2018 pubblicato su TVBlog.it 17 luglio 2018 00:17.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono lasciati?/ La fidanzata accetterà il confronto? (TEMPTATION Island) : Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono lasciati? L'ambiguità di lui con le altre ha fatto soffrire Ida che adesso sembra essere intenzionata a lasciarlo (temptation Island 2018) (Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 00:22:00 GMT)

TEMPTATION ISLAND 2018/ Diretta e anticipazioni : Riccardo furioso con Ida. Seconda puntata : Temptation Island 2018: coppie, anticipazioni e Diretta Seconda puntata. Arriva Gemma Galgani per consolare Ida Platano; nuovo confronto tra Oronzo e Valentina e nuovo falò(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 00:16:00 GMT)