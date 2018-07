Telecom Italia | Citigroup riduce target | titolo tocca minimo dal 2013

Telecom Italia - Marshall Wace aumenta le posizioni corte : Teleborsa, - La Consob rende noto che, dal 12 luglio 2018, il fondo speculativo Marshall Wace ha incrementato la posizione ribassista su Telecom Italia , dallo 0,52% allo 0,61%. Nel frattempo, in ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : chiusura a +0 - 38% - Telecom Italia a -2 - 75% (12 luglio 2018) : BORSA ItaliaNA news. Piazza Affari OGGI ha diversi dati macroeconomici in agenda. Vedremo se peseranno ancora i timori di nuovi dazi Usa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 17:42:00 GMT)

Borsa Italiana oggi/ Milano news : Juventus a -6 - 5% - Telecom Italia a -2 - 3% (12 luglio 2018) : Borsa Italiana news. Piazza Affari oggi ha diversi dati macroeconomici in agenda. Vedremo se peseranno ancora i timori di nuovi dazi Usa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 16:02:00 GMT)

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : chiusura a +0 - 11% - Telecom Italia a -2 - 48% (10 luglio 2018) : BORSA ItaliaNA news. Piazza Affari prova OGGI a restare sopra i 22.000 punti. Tra i dati macroeconomici in agenda l'indice Zew. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 17:39:00 GMT)

Borsa Italiana oggi/ Milano news : Ferrari a +2 - 3% - Telecom Italia a -2 - 7% (10 luglio 2018) : Borsa Italiana news. Piazza Affari prova oggi a restare sopra i 22.000 punti. Tra i dati macroeconomici in agenda l'indice Zew. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 15:38:00 GMT)

Calo per l'indice del settore telecomunicazioni italiano - -1 - 46% - - rosso per Telecom Italia - -1 - 99% - : Teleborsa, - Calo per il comparto Telecomunicazioni in Italia che segue la scia dell'andamento in frazionale diminuzione dell'EURO STOXX Telecommunications. Il FTSE Italia Telecommunications scivola a ...

L'Indice del settore Telecomunicazioni italiano prosegue la serie di quattro rialzi consecutivi - +0 - 60% - : Teleborsa, - Giornata in moderato rialzo per il comparto telecomunicazioni in Italia, che termina gli scambi sui livelli di chiusura di ieri, allineato con l'EURO STOXX Telecommunications. L'Indice ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : chiusura a +1 - 57% - Telecom Italia a +3 - 31% (3 luglio 2018) : BORSA ItaliaNA news. OGGI Piazza Affari prova a ritornare sopra i 21.500 punti. Proseguono le tensioni sui mercati sul tema dazi. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 17:39:00 GMT)

Borsa Italiana oggi/ Milano news : Telecom Italia a +4 - 3% - Recordati a -3 - 6% (3 luglio 2018) : Borsa Italiana news. oggi Piazza Affari prova a ritornare sopra i 21.500 punti. Proseguono le tensioni sui mercati sul tema dazi. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 15:47:00 GMT)

L'Indice del settore Telecomunicazioni italiano effervescente - +2 - 65% - : Forte rialzo per il comparto telecomunicazioni in Italia , come peraltro atteso e anticipato dall'andamento eccellente dell' EURO STOXX Telecommunications . Il FTSE Italia Telecommunications ha aperto ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Leonardo a +2 - 9% - Telecom Italia a +2 - 1% (3 luglio 2018) : BORSA ItaliaNA news. OGGI Piazza Affari prova a ritornare sopra i 21.500 punti. Proseguono le tensioni sui mercati sul tema dazi. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 10:36:00 GMT)

Andamento piatto per l'indice del settore Telecomunicazioni italiano - -0 - 13% - : Teleborsa, - Consolida le basi precedenti il comparto telecomunicazioni in Italia. In moderato rialzo, invece, l'EURO STOXX Telecommunications. Il FTSE Italia Telecommunications ha aperto a quota ...

Andamento piatto per l'indice del settore Telecomunicazioni italiano - -0 - 13% - : Consolida le basi precedenti il comparto telecomunicazioni in Italia . In moderato rialzo, invece, l' EURO STOXX Telecommunications . Il FTSE Italia Telecommunications ha aperto a quota 12993,03, con ...

Debole l'indice del settore Telecomunicazioni italiano - -0 - 29% - : Teleborsa, - Il Comparto telecomunicazioni in Italia si muove nella giornata odierna con un timido segno meno, in perfetta sintonia con l'EURO STOXX Telecommunications. Il FTSE Italia ...