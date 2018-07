Tasso Btp sotto 2 | 5% | minimo da maggio

Btp - spread su Bund in calo a 226 punti - Tasso decennale a 2 - 651% : Avvio positivo per il secondario italiano all'indomani della riunione di politica monetaria della Bce, con un restringimento dello spread e un calo del rendimento del decennale di riferimento.

Btp - spread su Bund e Tasso 10 anni a min da inizio giugno - Tasso 2... : A detta degli operatori il secondario continua a beneficiare del momento favorevole innescato dalle parole del ministro dell'Economia Giovanni Tria su euro e conti pubblici nel fine settimana e ...

Spread Btp-Bund vola : è sopra i 190 punti base/ Tasso rendimento decennale italiano ai livelli 2014 : Spread Btp-Bund vola: è sopra i 190 punti base. Tasso rendimento decennale italiano a livelli 2014. Le ultime notizie e le ragioni delle preoccupazioni mentre si attendono novità sul governo(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 15:37:00 GMT)

Borse e mercati : Avvio deciso di Piazza Affari - +1%. Spread Btp in calo a 147 punti - sale Tasso : Avvio con passo deciso per Piazza Affari che sale dell'1% con il Ftse Mib che sfiora i 24 mila punti con M5S e Lega che hanno trovato l'accordo sul contratto e sono a lavoro per individuare il premier.

Borse e mercati : Spread Btp apre in calo a 147 punti - sale Tasso : Lo Spread tra Btp e Bund tedesco a dieci anni apre in lieve calo rispetto alla soglia dei 150 punti sfondati ieri dopo le indiscrezioni sulla Bozza di contratto per il governo tra M5S e Lega a 147,7 ...

Btp - avvio in calo - Tasso 10 anni a 1 - 94% - massimo da quasi 2 mesi : Mercato obbligazionario italiano in ribasso in avvio di seduta, appesantito dalla perdurante incertezza politica nel Paese, in particolare dal ritardo che si registra nella trattativa tra Lega e M5s per la formazione del nuovo governo.

Btp Italia in offerta da lunedì - Tasso minimo garantito allo 0 - 40% : Il ministero dell'Economia ha comunicato che il tasso cedolare , reale, annuo minimo garantito sarà pari a 0,40%. Il tasso cedolare , reale, annuo definitivo sarà fissato al termine del periodo di ...