Tassi fino al 1000% Marco Baldini tra le vittime dell' usura dei Casamonica

Bce : Tassi a livelli minimi fino a necessità : I tassi di interesse resteranno a livelli minimi fin quando necessario per risollevare l'inflazione. Così la Bce nel resoconto del meeting di giugno quando ha annunciato la fine del programma di ...

Usura : prestavano denaro con Tassi fino al 570% - 7 arresti a Roma - legami con Casamonica e Zaza - : prestavano soldi a strozzo per lo più a imprenditori in difficoltà, con tassi del 100% con punte fino al 570%, ricorrendo a violenze o minacce per ottenerne la restituzione o appropriandosi di beni ...

Roma. Usura con Tassi fino al 570% - 9 arresti : Roma. Usura con tassi fino al 570%, 9 arresti – Nelle prime luci dell’alba, i Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 9 soggetti, ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere, Usura, estorsione, esercizio abusivo dell’attività ...

BCE - Tassi d'interesse attesi fermi fino all'autunno 2019 : Teleborsa, - Non ci sanno imminenti aumenti del costo del denaro in Europa e per vedere il primo rialzo bisognerà attendere almeno sino a ottobre 2019. A confermarlo è un articolo del Wall Street ...

Bce : Tassi fermi almeno fino a estate 2019 - Draghi glissa domanda su rialzo prima scadenza mandato : "Non abbiamo discusso su quando alzare i tassi". E' quanto ha detto il numero uno della Bce, Mario Draghi, nella conferenza stampa successiva all'annuncio sui tassi. La riunione della Bce si è tenuta ...

Bce : stop Qe a dicembre e Tassi a zero almeno fino a estate 2019 : Roma, 14 giu. , askanews, La Bce ha annunciato un futuro cambio di rotta della politica monetaria, verso la normalizzazione ma con modalità molto prudenti e graduali. Innanzitutto ha delineato quella ...

Governo - dopo la bozza del contratto tra Lega e M5s salgono i Tassi sui Btp e lo spread si allarga fino a 150 punti : salgono i tassi di interesse sui Btp italiani il giorno dopo la rivelazione di una bozza (superata) del contratto di Governo in discussione tra Lega e M5s, in cui compariva tra il resto la richiesta alla Bce di annullare 250 miliardi di debito pubblico italiano su un totale di oltre 2.300. Il rendimento dei titoli di Stato a dieci anni ha superato il 2%, il massimo da due mesi. Di conseguenza lo spread (cioè il differenziale tra il tasso pagato ...