Tajani | missione in Niger | Investimenti per ridurre i flussi

600 migranti in "condizioni atroci" salvati nel deserto : missione di Tajani in Niger : Quasi 600 migranti africani, "respinti" dall'Algeria e salvati nel deserto , sono arrivati a metà settimana nel nord del Niger . Lo ha riferito oggi un funzionario locale della città di Agadez, definendo...

Tajani in missione a Tripoli "Stabilità in Libia porta stabilità pure in Europa" : 'stabilità in Libia significa stabilità in Europa'. È questo l'obiettivo di Antonio Tajani che oggi è a Tripoli per incontrare il primo ministro libico Fayez al-Sarraj e il presidente del Consiglio ...