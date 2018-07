Taglio vitalizi | Giuliano Cazzola attacca Luigi Di Maio | ' Farò ricorso'

Ugo Sposetti : “Taglio dei vitalizi una vergogna e rischioso per la democrazia” : Ugo Sposetti: “Taglio dei vitalizi una vergogna e rischioso per la democrazia. Dopo la cancellazione della democrazia, cosa ci sarà dopo? Letta sbagliò ad abolire finanziamento pubblico ai partiti, io l’avrei raddoppiato”. Ugo Sposetti, ex parlamentare e tesoriere dei DS, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Ho scelto Cusano – Dentro la notizia”, condotta da Gianluca Fabi e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente ...

Azzolina : "Taglio vitalizi alla Camera sia esempio per Senato e realtà locali" : Il taglio dei vitalizi alla Camera dei deputati dovrà essere preso come esempio dal Senato e a livello locale dove, risparmiando, 'si aiuteranno le realtà bisognose sul territorio o quelle realtà che ...

Vitalizi : Berlusconi - Taglio imbroglio ai danni degli italiani : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – Il taglio dei Vitalizi, battaglia grillina che ha visto il via libera della Camera con l’approvazione della delibera Fico, “sono un imbroglio ai danni degli italiani, tipico dei Cinque Stelle. I Vitalizi dei parlamentari erano già stati aboliti dalla nostra maggioranza nel 2011. Oggi si sono solo cancellati i diritti di chi, essendo stato in Parlamento prima del 2011, godeva, come è logico, del ...

Cicciolina fa ricorso contro il Taglio del vitalizio : 'È una decisione illegittima' : Ilona Staller, in arte Cicciolina, è stata una delle pornodive più celebri degli anni '80, ma è famosa anche per essere stata la prima performer del genere 'adult' a fare il suo ingresso in parlamento. Nel 1985 la Staller si iscrisse al Partito Radicale, schierandosi contro l'uso dell'energia nucleare in Italia ed a favore dei diritti umani. Nel 1987 venne inserita nelle liste elettorali del partito per partecipare alle Elezioni Politiche e ...

Cicciolina e il Taglio dei vitalizi : “Farò ricorso - è un’offesa alla dignità” : Cicciolina e il taglio dei vitalizi: “Farò ricorso, è un’offesa alla dignità” L’ex parlamentare radicale Ilona Staller annuncia il ricorso… L'articolo Cicciolina e il taglio dei vitalizi: “Farò ricorso, è un’offesa alla dignità” proviene da Essere-Informati.it.

Taglio dei vitalizi fino all’80% - ma in molti si salvano : Giornata storica, quella del 12 luglio 2018, per il governo Conte e, soprattutto, per il M5S. L’Ufficio di presidenza della Camera dei Deputati ha, infatti, approvato la delibera presentata dal suo presidente, Roberto Fico, che prevede il Taglio dei vitalizi [VIDEO] degli ex parlamentari, calcolati non più attraverso il metodo retributivo, ma secondo quello contributivo. Dei circa 1400 ex onorevoli interessati dal provvedimento, la maggior parte ...

Vitalizi - M5S esulta per il Taglio ma non mancano le incognite : che succederà al Senato? : Teleborsa, - Il taglio ai Vitalizi è stato uno dei cavalli di battaglia in campagna elettorale : pochi mesi dopo il M5S può festeggiare il traguardo della tanto attesa sforbiciata ai danni degli ex ...

Taglio ai vitalizi da sogno a realtà - Fraccaro : 'Ora riduzione dei parlamentari' : Ieri, 12 luglio 2018, la Camera ha approvato la delibera di Roberto Fico che prevede un Taglio ai vitalizi per oltre 1.200 ex deputati. Soddisfatto il M5S che è riuscito a vincere la battaglia che porta avanti da anni, ottenendo un risultato importante che, secondo il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ha dato un forte segnale al popolo italiano. Il Ministro degli Interni, Matteo Salvini, si unisce all'esultanza dei Cinque Stelle e ...

Cicciolina contro il Taglio dei vitalizi : “Farò ricorso - è un’offesa alla dignità” : L'ex parlamentare radicale Ilona Staller annuncia il ricorso contro il taglio dei vitalizi: "È stato violentato ogni valore etico della politica e rappresenta un'offesa alla dignità. È una decisione illegittima che aumenta le disuguaglianze, la pensione è ricalcolata in base al criterio contributivo per i deputati ma non per i senatori e i consiglieri regionali",Continua a leggere

Taglio ai vitalizi degli ex deputati : ecco la sforbiciata agli assegni : La delibera Fico approvata dall'Ufficio di presidenza della Camera taglia i vitalizi degli ex deputati: risparmio di 40 milioni l'anno, 200 in tutta la legislatura. Gli assegni degli...

VITALIZI - Taglio APPROVATO DALLA CAMERA/ Codacons offre al governo i suoi legali contro i ricorsi : VITALIZI, CAMERA approva il TAGLIO. Il presidente della CAMERA, Roberto Fico: “Politica vicina ai cittadini”. Felice anche il leader stellato Di Maio: “60 anni di attesa"(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 15:18:00 GMT)

Taglio dei vitalizi : ecco chi ci rimetterà di più : C'è chi brinda e chi si dispera. Se da una parte i Cinque stelle possono festeggiare per aver vinto una delle loro battaglie simbolo, ora 1240 ex deputati dovranno fare i conti con un cospicuo Taglio dei loro vitalizi, salvo interventi della Corte Costituzionale. Il presidente della Camera Fico ha spiegato che "la maggior parte degli assegni saranno ridotti in una misura che va dal 40 al 60%", in base al ricalcolo su base contributiva ...