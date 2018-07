Svelati i meccanismi mentali alla base delle nostre decisioni

meteoweb.eu

(Di martedì 17 luglio 2018) Che cosa fare? Lo faccio davvero oppure no? Quando, adesso? Quante volte ci capita di farci domande simili e quante altre volte, magari nel corso di una giornata qualunque, prendiamo quasi inconsapevolmentedi questo tipo? La volontà di eseguire un’azione è un’esperienza quotidiana che tutti noi sperimentiamo usualmente anche senza particolare attenzione a livello consapevole. Il gruppo di ricerca guidato dal professor Eraldo Paulesu ne ha fatto l’oggetto di uno studio sperimentale, indagando con la tecnica della risonanza magnetica funzionale (fMRI, functional Magnetic Resonance Imaging) i correlati neurali che accompagnano le componenti intenzionali dell’agire: in particolare, la dottoressa Laura Zapparoli e i suoi collaboratori – ispirandosi a un recente modello cognitivo definito “The What, When and Whether model of intentional action” – hanno indagato la possibilità di ...