Summertime Blues | il senso di malessere che colpisce in estate

vanityfair

: #artMusicAndLife Ho scoperto la canzone Summertime Blues di Eddie Cochran grazie a Shazam. - fabiohi010 : #artMusicAndLife Ho scoperto la canzone Summertime Blues di Eddie Cochran grazie a Shazam. - m_osnaghi : Gli ormoni dello #stress aumentano con l’innalzamento delle temperature. Si tratta di un fenomeno definito «summe… - CoachingAndC : Gli ormoni dello stress aumentano con l’innalzamento delle temperature. Si tratta di un fenomeno definito «summert… -

(Di martedì 17 luglio 2018) Sole, mare, caldo, vacanze, relax: come si fa a essere tristi d’? Eppure si può, affermano gli esperti. Già dovevamo averne un sentore qualche anno fa, quando la malinconica Lana Del Rey gettava un’ombra sulla stagione più luminosa dell’anno, cantando della sua “sadness”, o quando molto tempo prima, il cantautore nostrano Bruno De Martino diceva di odiare l’. LEGGI ANCHETristezza: 10 motivi per non temerla Stress, nervosismo e tensioni sono le prime dirette conseguenze dell’ondata di caldo che si sta riversando sull’Italia e non solo: lo rivela uno studio riportato dal The Sun, recentemente presentato all’American Physological Society di San Diego dai ricercatori dell’Università di Poznan, che ha svelato come gli ormoni dello stress aumentano inesorabilmente con l’innalzamento delle temperature, definendo il fenomeno “”. Una ...