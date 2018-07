Sudorazione eccessiva | quasi 2 milioni di italiani affetti da iperidrosi | la soluzione

meteoweb.eu

(Di martedì 17 luglio 2018) Cattivi odori, palmi madidi, vestiti umidi e macchiati già di primo mattino. È l’imbarazzante problema di chi soffre di un’, spesso vittima inconsapevole di una malattia misconosciuta e tendenzialmente non curata, chiamata. Una patologia che in Italia colpiscedi persone, pari a circa il 3% della popolazione (stessa percentuale che ritroviamo a livello mondiale), e che spesso rischia di compromette seriamente i rapporti sociali. A causa delle grandi quantità di sudore prodotte dalle ghiandole, soprattutto a livello ascellare, chi soffre dipuò sviluppare una vera e propria reazione “psicologica” in contesti in cui si è a stretto contatto con altre persone. Feste, cerimonie, colloqui o riunioni di lavoro, possono infatti trasformarsi in un vero e proprio incubo, dal quale si cerca disperatamente di sfuggire. Le cure però non ...