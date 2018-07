Successo per la festa cubana di Arnasco | ma lutto per la morte di Bruno Morando

Terna - concluso con Successo lancio primo green bond per 750 milioni : Teleborsa, - Terna ha lanciato con successo il suo primo green bond destinato a investitori istituzionali. L'emissione, che ha ottenuto grande favore da parte del mercato con una richiesta di circa 6 ...

Ennesimo Successo in handbike per Roberta Amadeo : Vai su WWW.SMUOVITI.AISM.IT Roberta Amadeo AISM handbike Giro d'Italia tappa di Prato Sport SM passione Tutte le notizie di Sport e Sclerosi Multipla Per approfondire

Terna : concluso con Successo il lancio del suo primo “Green Bond” per 750 milioni di euro : Terna S.p.A. ha lanciato con successo il suo primo green bond destinato a investitori istituzionali. L’emissione, che ha ottenuto grande favore da parte del mercato con una richiesta di circa 6 volte l’offerta, è stata realizzata nell’ambito del proprio Programma euro Medium Term Notes (EMTN) da euro 8.000.000.000, a cui è stato attribuito un rating “BBB+” da Standard and Poor’s, “(P)Baa1” da Moody’s e “BBB+” da Fitch ed ammonta a 750 milioni di ...

Russia 2018 - un Successo Mondiale per Mediaset con 297 milioni di telespettatori : Per la prima volta in Italia, Mediaset ha trasmesso in diretta e gratuitamente tutte le 64 partite dei Mondiali di Calcio 2018. L’ascolto cumulato di tutti i match è stato pari a 297 milioni di telespettatori, 49 milioni in più (+19,7%) rispetto all’edizione precedente con l’Italia in campo, “Brasile 2014”, trasmessa da due diversi operatori, Rai più Sky. Ecco i dati d’ascolto più ...

“Volevo ammazzarmi - la finestra era già aperta”. Ivana Spagna - cosa è Successo : Un’icona della musica non solo italiana, ma di tutto il mondo, con quasi 12 milioni di dischi venduti a ogni latitudine, 5 partecipazioni al Festival di Sanremo, un Festivalbar vinto e il lusso di superare in classifica miti sacri come Madonna e Michael Jackson grazie alle sue hit come Calle Me e Il Cerchio della Vita. Un mito immortale quello di Ivana Spagna, 62 anni, che dopo una pausa si è detta alla ricerca di nuove melodie e ...

Sitting Volley – Mondiali 2018 : primo storico Successo per l’Italia femminile : Sitting Volley: primo storico successo per le azzurre al Mondiale, 3-0 alla Slovenia primo storico successo per la Nazionale femminile al Campionato Mondiale di Sitting Volley. Dopo la sconfitta contro la plurititolata Cina, in cui tuttavia le azzurre di Amauri Ribeiro avevano già mostrato qualcosa di buono, nella gara odierna contro la Slovenia la formazione tricolore si è imposta con un secco 3-0 (25-14, 25-14, 25-18). Grazie a questo ...

Teatro protagonista dell'estate biturgense : grande Successo per l'ottava rassegna teatrale 'Premio Berta' : Il Teatro, soprattutto quello che attinge agli elementi più specifici di una comunità per la realizzazione degli spettacoli, può aiutarci a comprendere, apprezzare e difendere la ricchezza delle ...

Grande Successo per l'escursione nella riserva Borsacchio : La volontà non manca e da oggi inizia la collaborazione con gli operatori per creare una economia sostenibile".

Pallavolo – Europei Under 20 maschili : secondo Successo per l’Italia - battuta la Turchia 3-1 : La Nazionale azzurra ha superato con il punteggio di 3-1 la Turchia, secondo successo nella rassegna iridata dopo quello sulla Francia secondo successo per gli azzurrini di Monica Cresta agli Europei Under 20 maschili. Dopo la vittoria di ieri contro la Francia, infatti, l’Italia ha saputo ripetersi battendo per 3-1 (25-19, 25-19, 20-25, 25-23) la Turchia. In una giornata in cui si sono viste due vittorie per 3-2, da parte del Belgio sulla ...

Accordo Mediaset-Perform per il calcio in tv dopo il Successo dei Mondiali : dopo lo straordinario successo di ascolti di Mediaset con Mosca 2018, la tv di Berlusconi , affidata a Pier Silvio, non intende mollare la presa e ha raggiunto un Accordo con Perfom . Dal 1° agosto i ...

“Anche lui a bordo”. Tragico incidente sulla A1 : scoperta choc dei soccorritori. È Successo tutto all’altezza di Cassino : automobilisti sconvolti : Un incidente drammatico ha scosso ancora l’estate italiana, già martoriata da un bilancio tragicamente record. Tornava dal concerto di Roger Waters che si è svolto a Roma la famiglia morta nel tratto dell’A1 nella provincia di Frosinone. Le vittime, Stanislao Acri e Daria Olivo, entrambi di 35 anni, e il loro figlioletto di 8 mesi, Pier Emilio erano diretti a Rossano, in provincia di Cosenza, dove vivevano. La Fiat Punto, ...

Chiara Ferragni arrabbiatissima si scaglia contro il Corriere della Sera per un articolo. Quest ultimo subito dopo “ritratta” tutto! Ecco cosa è Successo! : “Chiara Ferragni, i capelli rosa e le amiche rotonde e felici”. Questo articolo del Corriere della Sera ha fatto arrabbiare la famosa fashion blogger. Il pezzo del noto quotidiano fa riferimento al fisico delle amiche della futura sposa, che adesso sono in vacanza con lei ad Ibiza, per l’addio al nubilato. Chiara dopo aver letto l’articolo ha pubblicato un duro sfogo sul suo profilo Instagram. “Trovo veramente assurdo che giornalisti possano ...

Germania : 9° Successo record per Marquez - Rossi grande 2° : Partito dalla pole, Marc Marquez vince il GP di Germania, trionfando per la nona volta consecutiva al Sachsenring, un record unico nel motociclismo moderno. grande Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP), secondo dopo essere partito sesto, seguito dal compagno di squadra Maverick Viñales e da Danilo Petrucci (Alma Pramac Racing) al quarto posto. Al via, Marquez […] L'articolo Germania: 9° successo record per Marquez, Rossi grande 2° ...