Stupro | se la donna si è ubriacata da sola l’aggravante non c’è

wired

: Quindi se una donna si ubriaca e subisce uno stupro non è poi così grave... #mortaccivostri - GassmanGassmann : Quindi se una donna si ubriaca e subisce uno stupro non è poi così grave... #mortaccivostri - giorgio_gori : Le sentenze non si discutono, ma questa la discuto. Stuprare una donna ubriaca è PIÙ grave, non meno grave, a presc… - cucinapergioco : RT @GassmanGassmann: Quindi se una donna si ubriaca e subisce uno stupro non è poi così grave... #mortaccivostri -

(Di martedì 17 luglio 2018) La sentenza 32462 della terza sezione penale della Cassazione ricorda in parte altre decisioni della Corte Suprema rispetto a casi die violenza sessuale sulle donne. Stavolta gli ermellini hanno stabilito chedi “aver commesso il fatto con l’uso di sostanze alcoliche” prevista dall’art. 609-ter del codice penale non può essere contestata a chi viene condannato per violenza sessuale di gruppo in un caso specifico: se la vittima ha consumato consapevolmente alcol in eccesso. Cioè se si èda. La Corte ovviamente ha confermato le responsabilità di due cinquantenni che nel 2009 hanno stuprato una ragazza invitata a cena casalinga e condannati a tre anni di reclusione dalla Corte d’Appello di Torino. Ma ha annullato con rinvio la pronuncia dei giudici di secondo grado sul punto della contestata aggravante. Il caso, dicevamo, ricorda un altro (pessimo) caso ...