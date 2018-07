Stupro | quando la sentenza fa discutere

Quando è Stupro? Il consenso obbligato in Svezia e le altre leggi sulla violenza : Il sesso senza «consenso esplicito» è illegale in Svezia dall’inizio del mese di luglio, da Quando è entrata in vigore la legge che il Parlamento di Stoccolma ha approvato lo scorso maggio. La norma ha ampliato i casi in cui un atto sessuale può essere considerato stupro. È stupro tutte le volte che non è stato dato un consenso esplicito al rapporto sessuale, se tutte e due le persone interessate non hanno preso parte liberamente al rapporto, ...