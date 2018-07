Stupro - per la Cassazione se hai bevuto prima lui è meno colpevole. Ecco un altro modo di dire ‘te la sei cercata’ : Secondo la Cassazione se subisco uno Stupro dopo aver bevuto alcol di mia volontà, l'aggressore è meno colpevole, perché non è stato lui a farmi bere ma sono stata io a compromettere le mie condizioni psicofisiche. Sono stata io, insomma, a compromettere la mia capacità di reagire a una aggressione sessuale. Non vi sembra un altro modo di dire: te la sei cercata?Continua a leggere

Perché per la Cassazione se la vittima è ubriaca lo Stupro di gruppo non ha aggravante : Non può essere contestata l'aggravante di "aver commesso il fatto con l'uso di sostanze alcoliche" a chi viene condannato per violenza sessuale di gruppo, nel caso in cui la vittima del reato abbia consumato consapevolmente alcool in eccesso. Lo si evince da una sentenza con cui la terza sezione penale della Cassazione, pur confermando la responsabilità di due imputati condannati a 3 anni di reclusione dalla ...

Cassazione : “La vittima è ubriaca per aver assunto alcol? Lo Stupro è senza aggravante” : Se assume volontariamente alcol la pena per il violentatore non può essere inasprita. A dirlo è la Corte di Cassazione, in merito alla condanna di due uomini che si trovavano a cena con una donna prima della violenza: la donna aveva bevuto tanto da "non riuscire ad autodeterminarsi".Continua a leggere

Firenze - Carabiniere accusato per Stupro studentesse chiede abbreviato - : L'uomo è accusato di aver abusato sessualmente di due giovani americane, con il collega con cui era in servizio, nel settembre 2017. L'udienza proseguirà l'11 ottobre. Il Comune della città toscana si ...

India - suora accusa il vescovo di Stupro. Lui l’ha denunciata per tentativo di ricatto : La madre superiora di un convento di suore ha presentato presso un commissariato di polizia dello Stato del Kerala, in India, una denuncia per violenze sessuali contro il vescovo cattolico Franco Mulakkal. Il religioso avrebbe abusato di lei 14 volte. Lui intanto la accusa di tentativo di ricatto.Continua a leggere

Morta per sfuggire a uno Stupro - l’amica di Martina racconta quella notte da incubo : “Ecco cosa accadde” : Oggi in aula al processo per la morte di Martina Rossi, le amiche che erano con lei nell'albergo di Maiorca dove la ragazza morì precipitando in piscina nell'agosto del 2011. "Alessandro e Luca vennero a chiamarci dicendoci che era impazzita" ha detto riferendosi agli imputati. Entrambi sono accusati di aver causato la morte della studentessa tentando di stuprarla.Continua a leggere

Cos’è la Molka e perché le donne di mezzo mondo la considerano come uno Stupro : Nella Corea del Sud, il fenomeno di filmare con mini telecamere nascoste le donne nei luoghi pubblici è un fenomeno così diffuso che gli è stato attribuito un nome: “Molka”. I video, poi, vengono pubblicati su siti pornografici. Il 9 giugno scorso, oltre 22mila donne hanno manifestato a Seoul per chiedere pene più severe contro chi viola la loro intimità.Continua a leggere