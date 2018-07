Stupro | con la sentenza di ieri siamo ripiombati nel buio

Stupro - la Cassazione : “Se la vittima si ubriaca volontariamente condanne ma senza aggravanti” : Nel caso di uno Stupro, se la vittima è ubriaca per avere assunto volontariamente alcol, alla pena non può essere aggiunta l’aggravante del ricorso alle sostanze alcoliche o stupefacenti. Lo ha deciso la Cassazione ordinando un nuovo processo su un caso di Stupro di gruppo per rivedere al ribasso le condanne inflitte in appello. A commetterlo – secondo la sentenza di secondo grado – erano stati due 50enni mentre la vittima era una ...

Stupro - condanna bipartisan della politica : 'Sentenza Cassazione riporta indietro di decenni' : condanna bipartisan della politica sulla sentenza della Cassazione che ha stabilito che nel caso di uno Stupro, se la vittima è ubriaca per avere assunto volontariamente alcol, alla pena non può essere aggiunta l'aggravante ...

Quando è Stupro? Il consenso obbligato in Svezia e le altre leggi sulla violenza : Il sesso senza «consenso esplicito» è illegale in Svezia dall’inizio del mese di luglio, da Quando è entrata in vigore la legge che il Parlamento di Stoccolma ha approvato lo scorso maggio. La norma ha ampliato i casi in cui un atto sessuale può essere considerato stupro. È stupro tutte le volte che non è stato dato un consenso esplicito al rapporto sessuale, se tutte e due le persone interessate non hanno preso parte liberamente al rapporto, ...

Svezia - entra in vigore la nuova legge sul consenso sessuale : senza accordo esplicito è Stupro : E' entrata in vigore in Svezia la n uova legge sul consenso sessuale , che considera come stupro qualsiasi atto sessuale senza un accordo esplicito, anche in assenza di minacce o violenze. La norma ...

Morta per sfuggire a uno Stupro - l’amica di Martina racconta quella notte da incubo : “Ecco cosa accadde” : Oggi in aula al processo per la morte di Martina Rossi, le amiche che erano con lei nell'albergo di Maiorca dove la ragazza morì precipitando in piscina nell'agosto del 2011. "Alessandro e Luca vennero a chiamarci dicendoci che era impazzita" ha detto riferendosi agli imputati. Entrambi sono accusati di aver causato la morte della studentessa tentando di stuprarla.Continua a leggere

Cos’è la Molka e perché le donne di mezzo mondo la considerano come uno Stupro : Nella Corea del Sud, il fenomeno di filmare con mini telecamere nascoste le donne nei luoghi pubblici è un fenomeno così diffuso che gli è stato attribuito un nome: “Molka”. I video, poi, vengono pubblicati su siti pornografici. Il 9 giugno scorso, oltre 22mila donne hanno manifestato a Seoul per chiedere pene più severe contro chi viola la loro intimità.Continua a leggere

Spagna - Stupro di Pamplona : il branco è libero con 6mila euro di cauzione : I cinque hanno versato la cauzione di 6mila euro e hanno ottenuto la libertà: hanno solo l' obbligo di firma e il divieto di ingresso a Madrid , dove vive la vittima. I giovani, che hanno tra i 27 e i ...

Alanis Morissette : "Dopo il successo mi sono ritrovata sola. Con la musica ho superato lo Stupro e la depressione" : Nonostante i 44 anni appena compiuti Alanis Morissette ha già alle spalle una lunghissima carriera. Fatta di successi, di sentimenti urlati a volte con rabbia e a volte con innata delicatezza, e soprattutto di ben 8 dischi sempre ai vertici delle classifiche. Il nono, che uscirà entro l'autunno e sarà preceduto da tre concerti a luglio in Italia, è la fotografia del suo ultimo periodo, descritta dalla cantante ...

LE VIOL - CRONACA DI UNO Stupro/ Su Rete 4 il film con Clotilde Courau (oggi - 14 giugno 2018) : Le VIOL - CRONACA di uno STUPRO, il film in onda su Rete 4 oggi, giovedì 14 giugno 2018. Nel cast: Clotilde Courau e Hippolyte Girardot, alla regia Alain Tasma. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 09:13:00 GMT)