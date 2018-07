Stupro | Cassazione | &qout;L' aggravante solo se la vittima non beve

La discussa sentenza della Cassazione sullo Stupro di una donna ubriaca : Ha rinviato a un nuovo processo, per rivedere le pene al ribasso, due uomini che hanno stuprato in gruppo una ragazza The post La discussa sentenza della Cassazione sullo stupro di una donna ubriaca appeared first on Il Post.

Perché per la Cassazione se la vittima è ubriaca lo Stupro di gruppo non ha aggravante : Non può essere contestata l'aggravante di "aver commesso il fatto con l'uso di sostanze alcoliche" a chi viene condannato per violenza sessuale di gruppo, nel caso in cui la vittima del reato abbia consumato consapevolmente alcool in eccesso. Lo si evince da una sentenza con cui la terza sezione penale della Cassazione, pur confermando la responsabilità di due imputati condannati a 3 anni di reclusione dalla ...

Stupro di gruppo - la Cassazione fa discutere : "Se la vittima ha bevuto volontariamente non c'è l'aggravante" : A chi viene condannato per Stupro di gruppo non può essere aggiunta l'aggravante di "aver commesso il fatto con l'uso di sostanza alcoliche" se la vittima del reato era ubriaca per aver assunto volontriamente dell'alcol in eccesso.A stabilirlo è una sentenza della terza sezione penale della Cassazione che ha rinviato a nuovo processo un caso di violenza sessuale di gruppo commesso da due 50enne ai danni di una ragazza. I fatti risalgono al 2009, ...