Stuprano per 7 mesi una ragazzina di 11 anni | 18 arresti

today

: In 22 stuprano per oltre sette mesi una bambina di 12 anni con problemi all’udito. Ma l’orrore non finisce qui, ab… - DonnaFanpage : In 22 stuprano per oltre sette mesi una bambina di 12 anni con problemi all’udito. Ma l’orrore non finisce qui, ab… - gattocolsombrer : #migranti: attenzione alla solidarietà: per chi ha attraversato deserto e fatto lo schiavo in #libia vedendo gente… - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #India Drogano e stuprano dodicenne per sette mesi: 22 arresti -

(Di martedì 17 luglio 2018) Hanno violentato per oltre setteunadi 11con problemi d'udito: per questo terribile crimine sono stati arrestati in India almeno 18 uomini. I violentatori in tutto...