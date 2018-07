Striscione tifosi Bari | no a Canonico

Inter - lo Striscione dei tifosi : 'Ronaldo non ci fai paura' : TORINO - L'entusiamo dettato dalla campagna acquisti dell' Inter non è stato annacquato dal roboante arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus. A testimoniarlo è uno striscione appeso dai tifosi ad ...

L’Italia lo schernisce - Nizza lo adora : bellissimo Striscione dei tifosi francesi nei confronti di Balotelli [FOTO] : Dal brutto striscione esposto a San Gallo a quello srotolato a Nizza , Balotelli tocca con mano le notevoli differenze Uno striscione che avrà fatto sicuramente piacere a Mario Balotelli , un messaggio bello e toccante mandato dai tifosi del Nizza all’indirizzo dell’attaccante azzurro, sceso ieri in campo contro la Francia proprio nello stadio che è stato suo fino a qualche settimana fa. “Pelle nera, sangue rosso. Mario qua sei ...

Tifosi della Roma contro Balotelli / Striscione a Testaccio : "Uomo senza valore - non ti vogliamo" : Tifosi della Roma contro Balotelli, Striscione a Testaccio: "Mezzo giocatore, uomo senza valore che si fa scudo con il suo colore. Balotelli Roma non ti vuole". Parole sicuramente pesanti.(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 12:12:00 GMT)