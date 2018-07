Strada dell' Olio Dop Umbria | tempo di bilanci e di messa a punto di nuovi progetti per la

Bari - cede asfalto in via Melo. Galasso : 'Colpa della rete fognaria vecchia. Lavori Stradali non c'entrano' : Il cedimento dell'asfalto avvenuto questa mattina in corrispondenza dell'incrocio tra via Melo e via Davanzati sarebbe dovuto allo sgrottamento del terreno sottostante il manto stradale, probabilmente ...

Baci e tentativi di violenza Donne aggredite in Strada Mondiali - il lato oscuro della festa : Palpeggiamenti fino a veri e propri Baci, con mani che toccano le parti intime. La festa in Francia per la vittoria dei Mondiali da parte della squadra di Didier Deschamps che ha spinto milioni di francesi a scendere in strada per esultare, Segui su affaritaliani.it

La tecnologia Bosch a bordo della Dallara Stradale : Bosch ha contribuito allo sviluppo e alla realizzazione della prima vettura Dallara Stradale attraverso lo sviluppo dei principali sistemi di sicurezza e di controllo motore a bordo della vettura. Il...

Hockey su pista - Europei 2018 : c’è l’Olanda sulla Strada dell’Italia - azzurri a caccia della terza vittoria per spiccare il volo nel gruppo B : Una vittoria straripante contro il Belgio e un successo convincente ma meno roboante con l’Inghilterra. L’Italia si prepara per la sfida all’Olanda nella sua terza partita del gruppo B degli Europei 2018 di Hockey su pista a La Coruna, in Spagna. Gli azzurri sono consapevoli di non poter fallire l’occasione per mettere pressione ai padroni di casa, che affronteranno la Germania, attualmente a punteggio pieno, in un match ...

Cesio - donna trovata morta sul ciglio della Strada/ Ultime notizie - ferita alla testa : malore o assassinio? : Cesio, donna trovata morta sul ciglio della strada, Ultime notizie, ferita alla testa: malore o assassinio? La 44enne era residente a Torino e stava rientrando presso la sua abitazione(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 18:28:00 GMT)

I Comuni della Toscana fanno rete per promuovere le 'Arti di Strada' : E' nata la "Comunità di Pratica Toscana per l'Arte di Strada" : un gruppo di lavoro regionale per promuovere, sostenere e rappresentare presso tutte le sedi istituzionali la rilevanza dell'arte di ...

PANDINO - 43ENNE UCCISO IN Strada DALL'EX DELLA SUA COMPAGNA/ Ultime notizie - killer ha minacciato il suicidio : 43ENNE UCCISO a PANDINO davanti alla COMPAGNA. Ultime notizie, lei disperata: “Perché non ha sparato a me?”. Una vera e propria esecuzione avvenuta ieri pomeriggio alle ore 15:30(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 11:59:00 GMT)

Pandino - 43enne ucciso in Strada dall’ex della sua compagna/ Ultime notizie - i tre si erano dati appuntamento? : 43enne ucciso a Pandino davanti alla compagna. Ultime notizie, lei disperata: “Perché non ha sparato a me?”. Una vera e propria esecuzione avvenuta ieri pomeriggio alle ore 15:30(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 08:40:00 GMT)

L’autoStrada della vittoria di Assad che risveglia l’economia della Siria : Dopo che le bandiere nazionali hanno ripreso a sventolare sul valico di Nassib, pochi giorni fa, i sostenitori di Bashar al-Assad hanno cominciato a chiamarla «L’autostrada della vittoria». È la M5, la più importante arteria commerciale della Siria. Oltre 500 chilometri che uniscono la frontiera con la Giordania a quella con la Turchia. È su questi...

GEORGE CLOONEY - INCIDENTE StradaLE IN SARDEGNA / Foto : il desiderio dell'attore subito dopo l'impatto : GEORGE CLOONEY, come sta l'attore dopo l'INCIDENTE STRADALE di cui è rimasto vittima in SARDEGNA? "Si è salvato per miracolo": i dettagli su Spy(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 21:50:00 GMT)

Cremona - uomo ucciso in Strada a colpi di arma da fuoco : fermato l'ex della fidanzata : Un uomo è stato fermato per l'omicidio in strada oggi a Pandino, nel cremonese, di un peruviano di 43 anni. Si tratta di un italiano di 48 anni, ex compagno della fidanzata della vittima, che è stato ...

Cremona - uomo ucciso per Strada : si cerca ex compagno della fidanzata : Si ipotizza la gelosia come movente dell’omicidio dell’uomo di origine peruviana freddato in strada a Pandino (Cremona). La vittima, 43 anni, è stata colpita tre volte mentre era in compagnia della fidanzata. “Eravamo felici insieme. Lo amavo. Adesso chi me lo ridà? ucciderà anche mia figlia”: ha detto disperata la donna che ha assistito all’assassinio. L’ipotesi è che a uccidere il 43enne sia stato l’ex compagno della donna. ...

Roma - vende presine in Strada ma non per soldi/ Ultime notizie - la “nonna” dell’uncinetto : foto diventa virale : Roma, vende presine in strada ma non per soldi: 98enne attira la curiosità dei passanti e la sua foto diventa virale. La donna però non è indigente ma lo fa solo per compagnia.(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 17:10:00 GMT)

Al fianco delle vittime di incidenti Stradali - arrivano i consulenti Generali : Il tema dei gravi incidenti stradali ha un forte impatto nel nostro Paese: in Italia si verificano oltre 175mila incidenti stradali con lesioni gravi alle persone , con costi sociali elevatissimi. E l'...