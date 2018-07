Storia di Alberto Longo | il poliziotto che senza patente gestì migliaia di automobili

agi

: 'Probabilmente se i cavalli non avessero mai lasciato l’America saremmo stati noi ad avvistare all’orizzonte una fl… - alberto_banelli : 'Probabilmente se i cavalli non avessero mai lasciato l’America saremmo stati noi ad avvistare all’orizzonte una fl… - rowiz : RT @chisegnavince: Tra i 1344 giocatori di - lalladafna : Dieci libri della tua vita, uno al giorno, nessuna spiegazione Giorno 10 Un posto più sicuro. La storia segreta de… -

(Di martedì 17 luglio 2018) All’inizio erano o una Lancia Aprilia, dal muso imponente tutto radiatore, o le primissime Fiat 1100. Un paio di Topolino per i servizi da compiere in discrezione. Poi vennero le giardinette simili a quelle usate da Scelba a Modena e da Totò che riaccompagnava Carolina al paese. Quindi le Alfette, qualche 125, persino alcune 500 e qualche Flavia rigorosamente in grigioverde, perché all’epoca la riforma non c’era ancora stata. Quando, con i capelli bianchi, finalmente decise per il congedo lasciò dietro di sé un parco di Tipo e 131 con la livrea bianca e azzurra. Forse l’unico modello che non abbia mai trattato è la 126, perché a correre dietro al Clan dei Catanesi - che negli anni ’70 voleva prendersi tutta Torino – quelle scatolette per sardine proprio non ce la facevano. Ma tutte le altre sì: per 40 ...