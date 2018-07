Steam | Valve blocca l' aggiunta di giochi con contenuti sessuali

Valve cambia completamente strategia : "su Steam tutto è permesso" : Vi ricordate quando qualche settimana fa Valve aveva parlato di censura di tutti quei giochi che su Steam proponevano dei "contenuti sessuali"? Poi la compagnia aveva in parte fatto marcia indietro mettendo in stallo quella decisione.Ora pare che la compagnia di Gabe Newell e soci abbia deciso di cambia re completamente approccio alla questione. Come riportato da Eurogamer.net, Valve afferma che su Steam saranno permessi tutti i tipi di contenuti ...

Rimozione dei giochi con contenuti sessuali da Steam : Valve fa in parte marcia indietro? : Ve ne abbiamo parlato solo alcuni giorni fa: Valve pareva intenzionata a censurare tutti i giochi con contenuti sessuali arrivando anche alla Rimozione da Steam nel caso in cui gli sviluppatori non fossero intervenuti per modificare le sezioni ritenute inadatte.Secondo quanto segnalato da DualShockers, pare proprio che Valve abbia scelto di fare almeno in parte dietrofront. Ma cosa significa esattamente? Andiamo con ordine. Alcuni giorni fa ...