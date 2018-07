Stagione estiva in salvo per chi soffre di spalla del nuotatore

Il Mojo apre la Stagione estiva 2018 : ecco gli eventi in cartellone : Per il mese di agosto sono previsti invece i seguenti spettacoli:giorno 1 'The Brothers' , il 3 'Lello Analfino' , il 5 'Random Recipe' , l'8 ' Marilù', il 10 'Tahnee Rodriguez', il 12 ' Reggae Zone ...

Bari - al via la Stagione estiva di Torre Quetta : Nella parte retrostante è stata allestita una zona per tenere mostre all'aperto e conferenze, mentre in quella pavimentata più a sud vi è un'area riservata ad eventi musicali e spettacoli all'aperto. ...

Vulcano e Stromboli : parte la Stagione estiva dei Centri Informativi INGV con la visita del Capo Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli : I due Centri Informativi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV http://www.INGV.it/it/) di Stromboli e Vulcano alle Isole Eolie (http://www.ilVulcanoinforma.it/it/7/i-Centri-INGV) riaprono i battenti. Fino al 6 ottobre sarà possibile visitare le due strutture dell’Istituto. Obiettivo: accogliere e informare i visitatori sul vulcanismo eoliano e sui rischi a esso connessi. Per l’occasione, il Capo Dipartimento della ...

Anna Tatangelo inaugura la Stagione estiva del Roof Garden al Casinò di Sanremo : Per seguire gli spettacoli sul Roof Garden è prevista la formula cena + spettacolo '100,00 o bicchierata + spettacolo ' 30,00. Le novità estive propongono il 21 luglio l'atteso concerto di Peppino Di ...

INGV : riapre la Stagione estiva dei Centri Informativi di Vulcano e Stromboli : Lunedì 2 luglio, in occasione dell’apertura della stagione estiva del Centri Informativi di Vulcano e Stromboli dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, sarà a Vulcano e a Stromboli per visitare le due strutture dell’Istituto. Ad accoglierlo, il Presidente INGV Carlo Doglioni e il Direttore Generale INGV Maria Siclari. Il programma prevede alle 11.00 la ...

Savona : parte la Stagione estiva 2018 "L'amore non muore mai" con il Teatro dell'Opera Giocosa : Venerdì prossimo " 29 giugno 2018 " alla Sala della Sibilla del Priamar di Savona prende il via la stagione estiva 2018 dell'Opera Giocosa di Savona, "L'amore non muore mai". Sarà il soprano Renata ...

Viaggi & Turismo : aprono per la Stagione estiva gli impianti di risalita in Valgerola : Il Consorzio Turistico Valtellina di Morbegno informa che sabato 23 giugno aprono, per la stagione estiva, gli impianti di risalita a Pescegallo, in Valgerola. La seggiovia sarà attiva fino ai primi di settembre. Fino a domenica 22 luglio solo nel weekend, dalle 8 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17, mentre da sabato 28 luglio fino a domenica 2 settembre gli impianti saranno aperti tutti i giorni, con i medesimi orari. Con il clima degli ultimi ...

Solstizio d’estate - perché oggi inizia la Stagione estiva : (foto: Getty Images) Pronti a godervi la giornata più lunga dell’anno? Il 21 giugno è il Solstizio d’estate, il giorno in cui il Sole raggiunge il punto più settentrionale (cioè più alto rispetto all’orizzonte) nella sua corsa annuale nei nostri cieli, regalandoci il massimo numero di ore di luce possibili nell’arco di una giornata. La data di oggi inoltre segna anche un altro appuntamento: l’inizio ufficiale ...

Bellini - salta mezza Stagione estiva Bilancio ancora non presentato : Ecco perché alcuni spettacoli sono comunque saltati dalla programmazione artistica, già peraltro iniziata con il concerto di Uto Ughi. Un paradosso che negli ultimi giorni ha scatenato polemiche e ...

Al via la Stagione estiva alla Doganaccia : attività all'aperto e sport per tutti : Aperti 7 giorni su 7: la Doganaccia dà il via alle attività estive, aprendo tutti i giorni, fino al 2 novembre, "le porte" del comprensorio in provincia di Pistoia per far scoprire a visitatori, ...

Casa del Jazz - da 1/7 Stagione estiva - : ... confiscata alla mafia capitolina e assegnata al Comune dal 2001, diventerà suggestivo palcoscenico di una fitta programmazione, che conterà oltre 30 tra concerti e spettacoli . E' la prima stagione ...

Da sabato 23 giugno al 9 settembre Pila accende le emozioni : come vivere la Stagione estiva nella splendida conca tra le cime valdostane : A Pila si accendono nuove passioni, per la natura, per lo sport, per le tradizioni di questa montagna capace di proporre esperienze indimenticabili. Da sabato 23 giugno a domenica 9 settembre la località sarà comodamente raggiungibile con la telecabina Aosta- Pila che in 18 minuti collega i due centri. L’emozione inizia qui, con una salita in quota che culmina nella vista di una skyline eccezionale che spazia sui 4000 valdostani, dal Monte ...

Torna la bella Stagione. E con lei riapre anche la Casseta Estiva - che si sposta a Collegno : ... magari mettendo al mondo dei figli, ecco che tra le proposte c'è anche Marginekids , ovvero - a partire dal 22 giugno tutti i venerdì dalle 19 alle 21 - attività, animazioni e spettacoli a cura ...