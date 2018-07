Stadio Roma | Baldissoni | “l’iter è ok”

Roma - Baldissoni : 'Lo Stadio è un nostro diritto - il procedimento non è viziato dall'inchiesta' : Mentre la squadra continua a sudare in vista della nuova stagione, la Roma ha presentato un nuovo sponsor , La Molisana, . In conferenza stampa, il direttore generale Mauro Baldissoni è tornato a ...

Stadio Roma : Baldissoni - iter è a posto : ANSA, - Roma, 17 LUG - "Novità riguardo al nuovo Stadio della Roma? Veniamo da alcune settimane in cui c'è stata molto attenzione mediatica, ma non è stata un'indagine sullo Stadio, gli inquirenti ...

Stadio Roma - Parnasi dai pm : l'intreccio tra politici e la rete di Lanzalone : Questa volta dura in tutto quattro ore l'interrogatorio di Luca Parnasi. Ma l'imprenditore, dopo il no del gip e il ricorso bocciato dalla Cassazione, racconta di più delle sue relazioni con la ...

Stadio Roma - Cassazione : imprenditore Parnasi deve restare in carcere : Stadio Roma, Cassazione: imprenditore Parnasi deve restare in carcere Stadio Roma, Cassazione: imprenditore Parnasi deve restare in carcere Continua a leggere L'articolo Stadio Roma, Cassazione: imprenditore Parnasi deve restare in carcere proviene da NewsGo.

Stadio Roma - Parnasi chiede nuovo interrogatorio ai pm/ Cassazione : "deve restare in carcere" : Stadio Roma, Parnasi chiede nuovo interrogatorio ai pm: l'imprenditore, al centro dell'inchiesta sull'impianto a Tor di Valle, deve restare in carcere secondo la Cassazione(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 19:57:00 GMT)

Stadio della Roma - Parnasi chiede un nuovo interrogatorio con i pm dopo il no alla scarcerazione della Cassazione : Luca Parnasi chiederà nuovamente di essere interrogato dalla procura di Roma. dopo lo stop della Cassazione alla richiesta di annullamento dell’ordinanza di custodia cautelare, in nottata è arrivata la decisione dei giudici di piazza Cavour che hanno dichiarato inammissibile il ricorso presentato dai difensori del costruttore al centro dell’inchiesta sullo Stadio della società giallorossa. Nella loro istanza gli avvocati Emilio Ricci e ...

Stadio Roma - Cassazione : imprenditore Parnasi deve restare in carcere : Stadio Roma, Cassazione: imprenditore Parnasi deve restare in carcere Stadio Roma, Cassazione: imprenditore Parnasi deve restare in carcere Continua a leggere L'articolo Stadio Roma, Cassazione: imprenditore Parnasi deve restare in carcere proviene da NewsGo.

Stadio Roma - la Cassazione : Luca Parnasi resta in carcere : resta in carcere Luca Parnasi, l'imprenditore considerato dalla procura la mente di un'associazione a deinquere e finito al centro dell'inchiesta sullo Stadio di Tor di Valle. La sesta sezione penale ...

Stadio Roma - la Cassazione : Luca Parnasi resta in carcere : Arriva al termine di una lunghissima giornata, nella notte piena e fonda di Roma la decisione della Cassazione: niente scarcerazione per Luca Parnasi. resta in carcere l'imprenditore arrestato nel ...

Stadio Roma - Cassazione : Parnasi resti in carcere : Stadio Roma, Cassazione: Parnasi resti in carcere Rigettato il ricorso della difesa che chiedeva l'annullamento dell'ordinanza di custodia cautelare per l'imprenditore al centro dell'inchiesta Romana. È detenuto con l'accusa di aver creato un sistema corruttivo 'trasversale' nella Capitale Parole chiave: ...

Stadio Roma - Cassazione : Parnasi resti in carcere - : Rigettato il ricorso della difesa che chiedeva l'annullamento dell'ordinanza di custodia cautelare per l'imprenditore al centro dell'inchiesta Romana. È detenuto con l'accusa di aver creato un sistema ...

Stadio Roma : pg - no a ricorso Parnasi : ANSA, - Roma, 11 LUG - Dichiarare l'inammissibilità del ricorso del costruttore Luca Parnasi per l'annullamento dell'ordinanza di custodia cautelare del gip nell'ambito dell'inchiesta sullo Stadio ...

Stadio Roma - gip : Parnasi difende sistema : 23.21 Il costruttore Parnasi, arrestato nell' inchiesta sul nuovo Stadio della Roma, "non risulta aver preso le distanze dal collaudato sistema corruttivo, dallo stesso creato, ma al contrario lo ha protetto e preservato,così da mantenerne intatta l'operatività". Lo scrive il gip nelle motivazioni con cui ha respinto l'istanza di scarcerazione e sulla quale la procura aveva dato parere favorevole. Parnasi "non ha offerto contributi all' ...

Stadio di Roma - Riesame accoglie ricorso : obbligo di firma per Civita : Stadio di Roma, Riesame accoglie ricorso:obbligo di firma per Civita Stadio di Roma, Riesame accoglie ricorso:obbligo di firma per Civita Continua a leggere L'articolo Stadio di Roma, Riesame accoglie ricorso:obbligo di firma per Civita proviene da NewsGo.