Spinte sovraniste e fragili equilibri | l' Ue vaso di coccio tra i giganti alleati

(Di martedì 17 luglio 2018) È più che mai l'Europa ildistretto tra i due vasi di ferro americano e russo. Assente per ovvie ragioni al vertice bilaterale di Helsinki, l'Unione europea è l'oggetto di interessate e non amichevoli attenzioni da parte sia di Donald Trump che di Vladimir Putin. I quali, ciascuno per proprie ragioni, hanno interesse a indebolire - quando non addirittura a smantellare - le strutture multinazionali del Vecchio Continente.Il presidente americano ha addirittura fatto precedere il suo sbarco nella capitale finlandese dall'inaudita dichiarazione "l'Europa è un nostro nemico per quello che fa in ambito commerciale", ma praticamente ogni sua mossa europea, prima fra tutte il sostegno aperto alla Brexit nella sua versione più dura, mira all'obiettivo di separare ciò che oggi è unito per poter più vantaggiosamente trattare con i singoli Paesi. Da parte sua, il leader del Cremlino ha ...