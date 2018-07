Speciale Chi l’Ha Visto? : Goffredo De Pascale torna sui casi irrisolti della stagione : Chi l'ha visto Speciale Primo appuntamento, domani, mercoledì 18 luglio, alle 21.15 su Rai3, con Speciale Chi l’Ha Visto?: due puntate (in onda il 18 e il 25 luglio) per concludere la trentesima edizione del programma di di Rai 3. Due ore di racconto per i casi ancora irrisolti della stagione. La “costruzione” delle due puntate speciali è affidata a Goffredo De Pascale, già autore della striscia quotidiana, affiancato dagli stessi autori ...

Squadra Speciale Cobra 11 regala un vecchio amico a Paul - perché? Anticipazioni 23 luglio : Sarà un altro lunedì al cardiopalma per il pubblico di Rai2 che anche oggi, 16 luglio, avrà modo di vedere un triplo episodio di Squadra Speciale Cobra 11. I primi due saranno in prima visione mentre il terzo, come sempre, sarà in replica. L'appuntamento alle 21.10 sarà con "Fantasmi del passato" in cui una giovane procuratrice di Stato chiede alla Squadra di aiutarla a indagare su una coppia di rapinatori che sta facendo vari colpi ormai da ...

Una concorrente “Speciale” : il coraggio di Chiara - dal dramma a Miss Italia : Miss Italia non è ancora iniziato ma il pubblico Italiano sembra già aver trovato i suoi beniamini da sostenere nel corso della competizione dedicata alla bellezza femminile più famosa nel nostro paese. Tra questi sicuramente Chiara Bondi, 18 anni fra poche settimane, una ragazza piena di grinta e sogni nel cassetto con una storia davvero particolare alle spalle. “Vado in canoa, faccio windsurf, mi arrampico sulle pareti rocciose e ...

Troppi rischi - Mariano adesso diventa un sorvegliato Speciale : di Luigi Sannino NAPOLI. Da un'amarezza all'altra, ma sempre poca cosa in confronto ai duri e lunghi anni trascorsi dietro le sbarre. Per Ciro Mariano, che appena l'11 giugno scorso era stato ...

Aritmie cardiache - uno Speciale giubbetto all'ospedale di Chieti ne fa la mappatura : Chieti - Un passo avanti nella cura dell'aritmia cardiaca. A compierlo, tra i primi in Italia, è l'ospedale di Chieti, dov'è stato eseguito per la prima volta un mappaggio non invasivo per la cura di questa patologia attraverso un giubbotto. Si tratta di una metodica all'avanguardia, preziosa nei casi persistenti e refrattari alla terapia farmacologica, che permette di localizzare il punto preciso all'interno ...

Astrofisica : un francobollo Speciale per il bicentenario di Angelo Secchi : Per celebrare il bicentenario della nascita di Padre Angelo Secchi (1818-1878), considerato il fondatore dell’Astrofisica in Italia e della spettroscopia astronomica in Italia, il Ministero dello Sviluppo Economico emette un francobollo commemorativo realizzato dalla bozzettista Cristina Bruscaglia. È la seconda volta che accade: il Vaticano lo ricordò con dei francobolli, tre tagli da 180, 220 e 300 lire, il 25 giugno 1979 per commemorare il ...

'Viaggio nella Chiesa di San Francesco' : lo Speciale su Rai 1 - Super Guida TV : Il programma è diretto da Nicola Vincenti e sarà tramesso anche in replica domenica 1 luglio alle ore 12.30 sul canale di Rai Storia e Rai Italia nel mondo. Durante la puntata saranno diversi i temi ...

“Viaggio nella Chiesa di San Francesco” : lo Speciale su Rai 1 : Arriva su Rai 1 lo speciale “Viaggio nella Chiesa di San Francesco”, programma condotto da Massimo Milone: ecco tutte le anticipazioni “Viaggio nella Chiesa di San Francesco” si chiama così lo speciale programma televisivo in arrivo in seconda serata su Rai 1. Si tratta di una profonda riflessione, quella che andrà in onda, dedicata alla Chiesa e alla missione del Nostro Papa Francesco. Ecco tutto quello che c’è da ...

Programmi TV di stasera - sabato 23 giugno 2018. Su Tv8 Speciale Garlasco sul delitto di Chiara Poggi : Alberto Stasi Rai1, ore 21.20: Cavalli di Battaglia – Replica La replica della quarta e ultima puntata dello show di Gigi Proietti. La serata vedrà protagonisti Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, Beppe Fiorello, Vincenzo Salemme, Nancy Brilli, Marisa Laurito, Matthew Lee, Stefano Palatresi, Peppino Di Capri, Marco Marzocca, Stefano Sarcinelli e, a sorpresa, Renato Zero, protagonista di un’incursione straordinaria. La Compagnia ...

'Roma - avanti stadio' : l'inchiesta rallenta - ma non ferma il progetto. Lo Speciale di Sky Sport24 : L'intreccio tra affarismo e politica torna a dominare la cronaca romana ed a rimandare lo straordinario lavoro di James Pallotta e di chi lo circonda. Il presidente della Roma non ha nessuna ...

Nuoto paralimpico - Giochi del Mediterraneo 2018 : i convocati dell’Italia. Alessia Scortechini l’osservata Speciale : Le gare di Nuoto ai XVIII Giochi del Mediterraneo si svolgeranno dal 23 al 25 giugno 2018 al Centro Acuático de Campclar di Tarragona (Spagna). Verranno assegnate le medaglie in 19 specialità sia maschili sia femminili, per un totale di 38 medaglie. A queste si aggiungono anche le due gare paralimpiche dei 100 metri stile libero maschili e femminili, in un programma molto ridotto rispetto a quello abituale. Appare chiaro che, anche per questo, ...

Salvini - al TgLa7 : 'Sì - era necessario dire chiudiamo i porti'. Dalle 21.15 Speciale Tg : 'Se io avessi fatto come i miei colleghi precedenti - ha detto il ministro dell'Interno arrivando al vertice a P. Chigi - non sarebbe successo nulla'. Entro fine mese avrò una missione, spero, ...

PADOVA - PROFESSORESSA PICCHIATA DA MAMMA DI UN ALUNNO/ Ultime notizie - Selvazzano solidale : “Docente Speciale" : PADOVA, prof pestata per un brutto voto: “Ho paura di tornare a scuola, ora non riceviamo i genitori da soli”, ha raccontato la docente Francesca Redaelli. Le Ultime notizie(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 12:25:00 GMT)

Ascolti TV | Mercoledì 30 maggio 2018. La Partita del Cuore al 14.6% - Chi l’ha Visto? 11.1% - Blood Father 9.4% - Tg2 Speciale Governo 6.6% : La Partita del Cuore Su Rai1 La Partita del Cuore ha conquistato 3.123.000 spettatori pari al 14.6% di share. Su Canale 5 Blood Father ha raccolto davanti al video 2.066.000 spettatori pari al 9.4% di share. Su Rai2 Tg2 Speciale Governo ha interessato 1.470.000 spettatori pari al 6.6% di share. Su Italia 1 Il Mistero dei Templari – National Treasure ha intrattenuto 1.846.000 spettatori (9.3%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto ...