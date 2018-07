Spaventoso Meteotsunami nelle Isole Baleari | l’acqua sommerge Maiorca e Minorca VIDEO

meteoweb.eu

(Di martedì 17 luglio 2018) Un “” di 1,5 metri ha colpito le rinomate destinazioni turistiche dispagnole del Mar Mediterraneo. L’onda anomala ha investito Ciutadella, sulla costa occidentale diprime ore di ieri, lunedì 16 luglio. Anche le spiagge vicine alla località sono state sommerse dal “meteo–tsunami“: onde simili a quelle generate da maremoti, che si verificano solo in determinate situazioni e quando vanno a sommarsi una lunga e complessa serie di fattori. Il fenomeno meteo ha anche interessato resort di: l’acqua ha invaso bar, strade e terrazze lungo la costa di Andratx. Non si sono registrati fortunatamente feriti, in quanto l’evento si è verificato quando le spiagge erano ancora deserte,ore precedenti all’arrivo dei vacanzieri.: l’acqua ...