Spara alla moglie e si butta | è morto

Spara in faccia alla moglie e si lancia dal tetto : lei salva grazie ai figli - lui in Rianimazione : La tragedia familiare in un casolare alle porte di Parma. L'uomo ha colpito la donna solo di striscio alla mascella ed è stato fermato dai figli che sono intervenuti in soccorso della madre. Poi il 66enne è salito sul tetto e si è gettato nel vuoto rimanendo gravemente ferito.Continua a leggere

Latina - Spara alla moglie e la ferisce : arrestato : ricoverata all'ospedale "Santa Maria Goretti" dopo essere stata ferita a colpi di pistola. Da tre colpi che l'hanno raggiunta all'addome e a un braccio. A cercare di uccidere la donna, 44 anni, mentre ...

Sparatoria in strada : uomo ucciso davanti alla fidanzata : Sparatoria in strada nel pomeriggio a Pandino, piccolo comune in provincia di Cremona a una cinquantina di km dal capoluogo. Un uomo sudamericano di 43 anni è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco davanti alla fidanzata...

Spara al padre e alla sua compagna e si suicida nel Milanese : Milano, 3 lug. , askanews, La notte scorsa i carabinieri sono intervenuti negli uffici della ditta Sericart in via Zara a Cormano, nell'hinterland di Milano, su richiesta del 32enne figlio del ...

Cosa sappiamo della persona che ha Sparato alla Capital Gazette : Jarrod W. Ramos ce l'aveva da tempo con la redazione del giornale di Annapolis, dove ha sparato uccidendo 5 persone The post Cosa sappiamo della persona che ha sparato alla Capital Gazette appeared first on Il Post.

Scappa dalla polizia e butta via la sua pistola : era pronta a Sparare : E' riuscito a Scappare buttando via la pistola che aveva addosso dopo un inseguimento pericoloso tra la gente. Nella tarda serata di ieri gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale, mentre ...

Sparatoria nella sede di un giornale negli Stati Uniti : ci sarebbero 4 morti. L'aggressore arrestato dalla polizia : Sparatoria nella redazione del giornale Capital Gazette ad Annapolis, nel Maryland. Lo sceriffo ha dichiarato che ci sono alcuni feriti. Testimoni sostengono che ci sarebbero 4 vittime....

Panico alla festa in giardino : vicino di casa pensionato Spara dalla finestra e ferisce il dj : Dj ferito da spari alla festa del weekend. Attimi di Panico la notte tra venerdì e sabato in un'area all'aperto, in via San Teodoro, concessa per una festa privata, a cui stavano partecipando trenta ...