Spal | è fatta per Petagna | che affare per l’Atalanta!

Atalanta - Petagna dice addio alla Dea : è fatta con la Spal : Petagna- Accordo totale tra Atalanta e SPAL per il passaggio di Andrea Petagna in maglia biancoceleste. Un accordo maturato e concretizzato nel giro di poche settimane. Petagna si trasferirà alla SPAL sulla base del prestito con obbligo di riscatto. Un affare che va ad incastrarsi in concomitanza con l’addio di Borriello al club ferrarese. Per […] L'articolo Atalanta, Petagna dice addio alla Dea: è fatta con la SPAL proviene da Serie ...

Calciomercato Inter – Non solo Nainggolan - Spalletti vuole altri due esterni : quasi fatta per Politano : Il mercato dell’Inter non si ferma solo all’arrivo di Nainggolan, il club nerazzurro ha accelerato per Politano e continua a seguire Malcom-- Mercato dell’Inter in fermento, l’arrivo di Nainggolan non ha saziato il club di Suning che adesso fa sul serio per altri due obiettivi. Il primo è Matteo Politano, esterno offensivo del Sassuolo che tanto piace a Spalletti. Nelle ultime ore i nerazzurri hanno accelerato pesantemente, incontrando il club ...