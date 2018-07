Space Economy | NASA | James Morhard nominato vice di Bridenstine

Space Economy - spazio privato : ecco i possibili scenari per il 2019 - dal turismo spaziale alla ISS : Ormai è un dato di fatto: la moderna corsa allo spazio si fonda sempre più sul settore privato. Dal progetto di colonie lunari alla conquista di Marte, dallo sviluppo di razzi a basso costo fino ad arrivare alle future navette per turisti miliardari: le nuove direzioni della Space Economy dipendono in gran parte dagli investimenti di aziende nate con obiettivi visionari, come SpaceX di Elon Musk o Blue Origin di Jeff Bezos. Le principali agenzie ...

online la call per accedere a SPARKme - l'acceleratore dedicato alla Space Economy - : 'Ci aspettiamo ha detto la Cuccarese candidature provenienti dal mondo dell'agricoltura, energia e ambiente, osservazione della terra e, perché no, dall'industria culturale e creativa, anche in vista ...

Space Economy - a Matera nasce la casa delle startup dello spazio : (foto: Pixabay) Saranno le piccole imprese innovative e il Sud a stimolare la crescita di un settore strategico per l’economia italiana: il settore dello spazio. La Space economy italiana sta vivendo oggi un momento di espansione. “Stiamo assistendo a un cambiamento nel mondo spaziale”, ha spiegato Alberto Tuozzi dell’Agenzia spaziale italiana, durante l’evento di presentazione del bando per startup di Spark Me, primo ...

Scienza - Ricerca e Alta formazione : Asean - opportunità per la Space Economy : Si è svolta ieri presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale la Conferenza sul dialogo tra Italia e paesi Asean (Indonesia, Malesia, Filippine, Singapore, Tailandia, Brunei, Cambogia, Laos, Myanmar e Vietnam), organizzata dall’Associazione Italia-Asean sulla cooperazione relativa a Scienza, Ricerca e Alta formazione. La Conferenza, aperta dal Sottosegretario Manlio Di Stefano, il Presidente Asean, Enrico ...

Spazio - Battiston : “Virgin Galactic rafforza la Space Economy Italiana” : “Penso che i voli suborbitali siano un elemento importante nel futuro utilizzo dello Spazio”. A scandirlo è stato il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Roberto Battiston, dopo la firma dell’accordo oggi a Bari con il Ceo di Virgin Galactic, George Whitesides. “La nostra partecipazione a questa entusiasmante operazione è il chiaro segnale che l’Italia è in prima linea nella new Space Economy che sta ...

Spazio : l’Agenzia Spaziale Italiana celebra oggi 30 anni di conquiste - tra scienza e Space Economy : L’Agenzia Spaziale Italiana festeggia oggi i suoi 30 anni tra importanti conquiste scientifiche e tecnologiche: nell’auditorium dell’Asi, nel quartier generale dell’Agenzia di Tor Vergata, stamattina il presidente Roberto Battiston e il Dg Anna Sirica ripercorreranno i tanti successi in orbita del nostro Paese. Era il 30 maggio del 1988 quando con la legge n. 186 veniva istituito formalmente l’ente governativo ...

Space Economy : il razzo Proton verso il pensionamento : La Russia è pronta a mandare in pensione i razzi Proton. Lo ha affermato il numero uno della Roscosmos Dmitry Rogozin, in un’intervista rilasciata all’agenzia stampa Ria Novosti ripresa da Space News. Secondo quanto dichiarato da Rogozin, la produzione dei vettori terminerà dopo l’adempimento dei contratti già avviati, per poi passare alla produzione dei soli razzi Angara. «Dobbiamo passare a una nuove generazione di vettori – ha ...

Space Economy : al via Ital-GovSatCom - pubblicato il bando : Il Programma Mirror GovSatCom ha come obiettivo la realizzazione e attivazione di un sistema satellitare innovativo, denominato Ital-GovSatCom, per l’erogazione di servizi di telecomunicazioni con caratteristiche di sicurezza, resilienza ed affidabilità tali da consentirne l’utilizzo per finalità istituzionali. Tra i campi di applicazione, protezione civile, sicurezza, difesa, aiuto umanitario, telemedicina, sorveglianza marittima, etc. Si ...

Space Economy : 5 esperimenti creati per lo spazio e utili per la Terra : Il Glenn Space Center della NASA ha messo a punto 5 esperimenti innovativi che possono avere ricadute significative anche nella nostra vita quotidiana. Global Science spiega in dettaglio quali sono i settori di impiego. Rilevazione di fuoco e fumo L’esperimento Mpass (Multi-Parameter Aerosol Scattering Sensor) è stato ideato per misurare la qualità dell’aria sulla Stazione Spaziale, oltre a questo è in grado di individuare, grazie al suo sensore ...

Space Economy - Trump : “Avremo una Space Force” : Gli Stati Uniti potrebbero dotarsi di una Space Force che diventerebbe il sesto ramo dell’esercito Usa. Lo ha dichiarato il presidente Donald Trump lunedì scorso, durante una riunione del National Space Council a Washington. «Abbiamo l’Air Force e avremo una Space Force, due forze armate separate ma uguali – ha dichiarato Trump durante la conferenza stampa – invito il Dipartimento della Difesa e il Pentagono ad avviare subito il processo ...

Space Economy : SITAEL sbarca ad Adelaide : SITAEL sbarca ad Adelaide. L’azienda del gruppo pugliese Angelo Investments, la holding di controllo guidata da Vito Pertosa, sarà la prima compagnia satellitare italiana con sede in Australia a progettare e produrre satelliti e carichi utili fino a 300 kg. Secondo quando dichiarato dall’amministratore delegato di SITAEL, Nicola Zaccheo, l’azienda – riporta l’Agenzia Spaziale Italiana – si concentrerà non solo sullo ...

Space Economy : approvato il budget NASA 2019 - fondi in aumento : Niente tagli per le missioni scientifiche della NASA. È il verdetto arrivato ieri dal Senato statunitense, che ha approvato all’unanimità il nuovo budget per l’anno fiscale 2019: in totale, 21,3 miliardi di dollari. La cifra supera di circa 600 milioni il finanziamento stanziato nel 2018, e già questo è un importante punto a favore delle casse dell’agenzia. Ma la vera notizia è che il budget 2019 è di 1,4 miliardi in più rispetto a quanto ...