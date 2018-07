Sorpresa al concerto di Foo Fighters | sul palco sale John Travolta E Dave Grohl lo

Gli Iron Maiden a Milano : prima del concerto visita a Sorpresa al bar di provincia per la partita : Se Beyoncé e Jay-Z prima del concerto milanese allo stadio Meazza si erano regalati una cena a base di pesce, gli Iron Maiden hanno preferito una puntatina al bar per godersi la vittoria della nazionale inglese contro la Svezia nei quarti di finale dei Mondiali: la band heavy...

De Gregori - Sorpresa all'Auditorium : brano sui problemi di Roma a inizio concerto : 'Dice l'aria c'è più bona che a Milano/ Specialmente pè chi campa solo d'aria./ Specialmente pè chi torna a casa a sera/ E nell'aria ce pò solo bestemmià./ Le matine de gennaio ce stà 'n sole/ Tanto ...

Guns N’ Roses a Firenze Rocks sul palco con i Foo Fighters a Sorpresa prima del concerto del 15 giugno (video) : I Guns N’ Roses a Firenze Rocks saranno in concerto stasera, venerdì 15 giugno, ma si sono esibiti a sorpresa anche nella serata di ieri, sul palco con i Foo Fighters. Il sogno dei fan del rock internazionale è diventato realtà per qualche minuto a Firenze quando Axl Rose, Slash e Duff a sorpresa si sono presentati sul palco dei Foo Fighters per suonare il brano It's So Easy, primo singolo estratto dal primo album in studio Appetite for ...

Elisa in concerto a Napoli a giugno - live gratuito con Cosmo e Marracash più una Sorpresa per Aperol Happy Together Live : Speciale appuntamento gratuito con Elisa in concerto a Napoli il 30 giugno: la cantautrice di Monfalcone, appena tornata in radio col nuovo singolo Will We Be Strangers che anticipa il nuovo album di inediti, salirà sul palco dell'Aperol Happy Together Live per uno speciale show all'aperto in una cornice d'eccezione, il Lungomare Caracciolo. L'appuntamento con Elisa in concerto a Napoli è a partire dalle ore 20.00 di sabato 30 giugno, quando ...

Camila Cabello - durante il suo concerto a Londra ha invitato a Sorpresa sul palco una pop star inglese : Indovina chi è?

Aeroporto Fiumicino - Concerto a Sorpresa del Maestro Pappano : Teleborsa, - Iniziativa d'intrattenimento a sorpresa con performance d'eccezione e passeggeri italiani e internazionali in partenza in aereo da Roma sorpresi, stupiti e ammirati. E' avvenuta nella ...

Aeroporto Fiumicino - Concerto a Sorpresa del Maestro Pappano : Iniziativa d'intrattenimento a sorpresa con performance d'eccezione e passeggeri italiani e internazionali in partenza in aereo da Roma sorpresi, stupiti e ammirati. E' avvenuta nella zona partenze ...

Musica : Adr - a Fiumicino concerto a Sorpresa direttore Orchestra Pappano (2) : (AdnKronos) - Il terzo brano in programma intitolato Sholem – Aleckhem, Rov Feidman!, del clarinettista ungherese Béla Kovács è stato eseguito in omaggio alla tradizione popolare klezmer ed è dedicato da Kovács al grande clarinettista Giora Feidman. Molti i viaggiatori che hanno filmato l’esecuzione

Musica : Adr - a Fiumicino concerto a Sorpresa direttore Orchestra Pappano : Roma, 10 giu. (AdnKronos) – I passeggeri italiani e internazionali in partenza dal Terminal 3 dell’aeroporto Leonardo da Vinci sono stati coinvolti oggi nella nuova iniziativa di intrattenimento culturale organizzata da Aeroporti di Roma, in collaborazione con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. I viaggiatori, provenienti da tutto il mondo, si legge in una nota, hanno potuto assistere a una performance straordinaria al ...

Katy Perry in concerto a Bologna ha parlato italiano e ha fatto una bellissima Sorpresa ai fan : Una serata indimenticabile <3