Sonic Mania Plus riceve un esilarante spot anni ' 90

(Di martedì 17 luglio 2018) Per festeggiare l'arrivo oggi sul mercato di, SEGA ha pubblicato tramite il proprio canale YouTube un divertente'90 per il gioco, che in questa riedizione propone tante fresche novità rispetto all'originaleuscito nel 2017.Oltre a due nuovi personaggi giocabili, Ray e Mighty,include anche la nuova modalità Encore e come vuole sottolineare questodall'atmosfera retro la riedizione è "il modo definitivo per celebrare il passato e il futuro" della serie di videogiochi con protagonista. Loè stato segnalato da DualShockers, e potete trovarlo in calce. Non preoccupatevi se non riconoscete i suoi elementi caratteristici: è normale per i Millennial non sapere cosa sia un VHS.Che ne pensate dello? Acquisteretein una delle sue versioni per PC, PS4, Xbox One o Nintendo Switch?Read more…