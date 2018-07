Softball | Europei U19 2018 | l’Italia crolla sul più bello L’Olanda rimonta cinque punti

Softball - Europei U19 2018 : buona la prima per l’Italia. Spagna battuta 9-2 : buona la prima per l’Italia, vincente per 9-2 sulla Spagna al debutto nell’Europeo U19 in programma a Staranzano. Un successo arrivato in cinque riprese, con tre attacchi che hanno portato otto punti e la chiusura al quinto inning. Una vittoria arrivata però in rimonta, perché nella prima ripresa il bunt di Serrano e il singolo di Fe hanno sorpreso la difesa azzurra. Ma la risposta è stata poderosa, perché al secondo lancio del primo ...