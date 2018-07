Slitherine e MSI saranno al Campus Party Milano 2018

eurogamer

: #Slitherine e #MSI vi aspettano al #CampusPartyMilano2018 - Eurogamer_it : #Slitherine e #MSI vi aspettano al #CampusPartyMilano2018 - GamepareIt : Slitherine e MSI insieme al Campus Party Milano 2018 - Paolo_Paglianti : Chi passa da #campusparty2018? ci vediamo lì! -

(Di martedì 17 luglio 2018), 16 luglio- 5 giorni completamente dedicati alle nuove tecnologie e alla frontiera dell'informazione:sta per aprire le porte, eLTD, publisher specializzato in giochi di strategia, sarà presente con il suo stand insieme ai computer portatili di MSI, il partner tecnologico diper gli incontri con la stampa, gli influencer e gli appassionati di videogame.Il geek camping più grande del mondo, aperto per cinque giornate, 24 ore al giorno e dedicato a tutto quello che è nerd, innovazione e creatività, ha piazzato le tende (è il caso di dirlo!) nel quartiere fieristico di Rho Fiera. Tre aree diverse: Arena, con i suoi immensi spazi dedicati alla community e ai workshop; Village, dove i "eros", i partecipanti alla fiera, potranno staccare la spina e rilassarsi nelle tende predisposte (e passare tutta la giornata e la ...