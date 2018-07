Skype Desktop | rilasciata la nuova versione 8 0 con numerose novità

surface-phone

(Di martedì 17 luglio 2018) Dopo una breve fase di anteprima, Microsoft ha rilasciato quest’oggi la8.0 del clientdi, uno dei servizi di messaggistica istantanea più utilizzati al mondo. Non si tratta di un semplice aggiornamento bensì di un nuovo programma riscritto completamente da zero che, sebbene non presenti alcune funzionalità della vecchiacome le finestre multiple, introducee unainterfaccia grafica che lo rendono molto simile per non dire identico alla Universal Windows App di Windows 10, la quale recentemente ha ricevuto un major update nel programma Insider. Changelog Menzioni – Cattura l’attenzione di qualcuno in una chat di gruppo digitando il simbolo @ seguito dal nome: la persona che vuoi menzionare riceverà una notifica.​ Temi personalizzabili — Scegli un colore e un tema per il tuo clienttramite le impostazioni ...