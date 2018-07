Sky | Dazn | Mediaset | ecco come vedere la serie A in televisione

Diritti tv - Sky prepara l’intesa con Dazn : le tre gare sul satellite con uno sconto : Dopo l'intesa tra Mediaset e la piattaforma del Gruppo Perform, anche Sky cerca un accordo per offrire ai suoi clienti tutto il campionato di Serie A. L'articolo Diritti tv, Sky prepara l’intesa con Dazn: le tre gare sul satellite con uno sconto è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti tv - come vedere la Serie A 2018-2019 : Sky - Mediaset e Dazn. Serviranno due abbonamenti per seguire tutte le partite : Parlare di rivoluzione non è certo esagerato sul tema Diritti televisivi per il calcio italiano, in vista dell’annata 2018-2019. Per la prima volta, infatti, la Lega ha venduto tali Diritti per prodotto e non per piattaforma, assegnando sette partite a giornata Sky e tre a Perform, che, sulla piattaforma DAZN, trasmetterà gli incontri della massima Serie e tutta la Serie B. Si stanno definendo una Serie di accordi commerciali che ...

Diritti tv Serie A calcio : Sky - Dazn e Mediaset. Come e dove vedere tutte le partite del Campionato 2018-2019 : E’ arrivata una buona nuova per tutti gli appassionati di calcio nella giornata di ieri. Mediaset ha infatti raggiunto un accordo con Perform che, sulla piattaforma Dazn, trasmetterà tre partite per ogni giornata della prossima Serie A e tutta la Serie B. Tutti gli abbonamenti a Premium Sport potranno così seguire alcuni dei match clou del nostro Campionato tra cui tutti gli anticipi del sabato (alle ore 20.30). Quello raggiunto oggi è il ...

DAZN Italia - Diletta Leotta lascia Sky e diventa il nuovo volto della piattaforma : Diletta Leotta lascia Sky, ma continua ad occuparsi di calcio, dato che è stata scelta per essere il nuovo volto di DAZN Italia, la piattaforma online dedicata al calcio

