Sitting Volley | ai Mondiali è GrandItalia | conquistati i quarti

Sitting Volley – Mondiali 2018 : primo storico successo per l’Italia femminile : Sitting Volley: primo storico successo per le azzurre al Mondiale, 3-0 alla Slovenia primo storico successo per la Nazionale femminile al Campionato Mondiale di Sitting Volley. Dopo la sconfitta contro la plurititolata Cina, in cui tuttavia le azzurre di Amauri Ribeiro avevano già mostrato qualcosa di buono, nella gara odierna contro la Slovenia la formazione tricolore si è imposta con un secco 3-0 (25-14, 25-14, 25-18). Grazie a questo ...

Sitting Volley : l'Italdonne si inchina alla Cina : Abbiamo fatto un buon lavoro contro una delle formazioni più forti al mondo, ora dobbiamo continuare a lavorare per affrontare al meglio tutte le altre avversarie" IL CALENDARIO- 16 luglio, Arnhem : ...

Sitting Volley : da domenica le azzurre in campo si renderanno protagoniste del Mondiale femminile : Da domenica si parte con il Mondiale femminile di Sitting Volley, le azzurre saranno protagoniste Nella giornata di ieri le azzurre del direttore tecnico Amauri Ribeiro sono arrivate in Olanda per prendere parte al Campionato Mondiale di Sitting Volley. Lo storico esordio della nazionale tricolore, prima volta assoluta in una rassegna iridata, è fissato per domenica 15 luglio (ore 11) contro la plurititolata Cina: campione del Mondo 2010, ...

Al via il progetto Sitting volley : E proprio per questo che noi spingiamo per uno sport aperto a tutti, una pallavolo senza barriere: con Alfredo abbiamo deciso di lanciare questa iniziativa. Trattasi di un progetto pilota, le ...

Campionato Italiano di Sitting Volley - l’Apd Fonte Roma Eur si aggiudica il tricolore maschile : Al termine di una intensa due giorni di gare, l’Apd Fonte Roma Eur si è aggiudicata il tricolore maschile di Sitting Volley Si sono concluse a Pisa le finali della seconda edizione del Campionato Italiano di Sitting Volley. Al termine di un’intensa due giorni di gare, svoltesi al Centro Sportivo Dream, l’Apd Fonte Roma Eur si è aggiudicata il tricolore maschile, battendo in finale i campioni uscenti dell ‘Asd Pallavolo ...

Sitting Volley : Volley Insieme - la Picci e Lucky in campo con 500 bambini : ...promuovere il Sitting Volley - ha dichiarato un'entusiasta Francesca Piccinini - al di là degli aspetti agonistici aprendo di fatto le porte dei palasport a chi riteneva di non poter praticare sport '...

Campionato Italiano di Sitting Volley : nel weekend a Pisa si assegnano gli scudetti : Questo weekend si disputa il Campionato Italiano di Sitting Volley È tutto pronto a Pisa per le finali dei Campionato Italiano di Sitting Volley che questo week end (16-17 giugno) assegneranno il titolo tricolore maschile e quello femminile. L’evento, in programma al Centro Sportivo Dream (Via Giuseppe Gioacchino Belli 24), si strutturerà in due giornate: sabato 16 giugno si svolgeranno le semifinali, mentre domenica 17 giugno le finali. A ...

Fipav e Fondazione Vodafone in campo per il Sitting Volley : Fipav e Fondazione Vodafone Italia insieme: Ogni Sport Oltre in campo a Pisa con il Sitting Volley Fipav e Fondazione Vodafone in campo per il Sitting Volley. A Pisa in occasione della finale del campionato italiano di Sitting (maschile e femminile), Fipav e Fondazione Vodafone presentano il progetto Volley Insieme, vincitore del bando OSO – Ogni Sport Oltre promosso da Fondazione Vodafone Italia. Dopo il successo di Napoli, dove ...

Fipav e Fondazione Vodafone Italia insieme : Ogni Sport Oltre in campo a Pisa con il "Sitting Volley" : ...//OgniSportOltre.it/ , lanciata da Fondazione Vodafone Italia a giugno 2017, è la prima community digitale che mette in rete tutte le informazioni utili a chi vuole praticare Sport in Italia e creare ...

Sitting Volley : conclusa la fase a gironi del Campionato Italiano : ... 15-11, Punta allo zero Parma - Diasorin Fernera Chieri '76 2-0 , 25-16; 25-15, LA CLASSIFICA FINALE- 1° Pallavolo Missaglia 8 punti 2° Punta allo zero Parma 7 punti 3° Polisportiva Qui Sport ...

Pallavolo – Sitting Volley : alle porte la seconda edizione del Campionato Italiano Assoluto : Al via la seconda edizione del Campionato Italiano Assoluto di Sitting Volley Il Campionato Italiano Assoluto di Sitting Volley è ormai alle porte. Quella che sta per cominciare è la seconda edizione del circuito tricolore, nato lo scorsa stagione per promuovere sempre di più la crescita della disciplina paralimpica. Dal 9 giugno inizieranno in concomitanza sia il torneo maschile, 13 squadre partecipanti, che quello femminile: 9 le formazioni ...

Sitting Volley : tutto pronto per il 2° campionato italiano : Squadre: Pallavolo Missaglia LC, Diasorin Fenera Chieri '76, Polisportiva Qui Sport e Punta allo Zero Parma. SEMIFINALI - Per il campionato maschile accederanno alle Semifinali, che si svolgeranno il ...