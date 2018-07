Sit-in studenti | no a politica Salvini

Bergamo : tubercolosi all'univerSità - scattano i controlli dell'Ats per circa 150 studenti : Preoccupazione nella sede di Dalmine dell'ateneo dopo la scoperta di un caso di tubercolosi polmonare, nei prossimi giorni i test

UniverSità - la protesta degli studenti : "Ministero ci invita a chiedere un prestito" : Il Miur ha inviato un questionario per sondare la possibilità di ricorrere al prestito d'onore per chi nonm riesce a pagarsi il corso di studi. "Ma così ci costringono a un indebitamento a vita"

Cari studenti - preferite un campus nuovo o l’univerSità vecchio stile? : Milano. Non era uno scontro tra baroni quello che si è consumato all’università degli Studi di Milano. Ma la partita a due per la Carica di rettore dell’ateneo milanese – dopo il dinamico, e dunque contestato, mandato di Gianluca Vago: tra l’altro aveva “osato” proporre il numero programmato per le

L’UniverSità di Firenze premia con 500 euro gli studenti che si laureano in tempo : L'ateneo toscano vuole scoraggiare i "fuori corso" mettendo a disposizione 1.100 borse di studio da 500 euro per gli studenti che si laureeranno in tempo.Continua a leggere

Un'univerSità ha usato una frase di Rommel per motivare gli studenti : polemica in Gran Bretagna dopo che Il gerarca nazista Erwin Rommel , uno dei protagonisti della seconda guerra mondiale, è accidentalmente diventato per qualche ora una figura ispirazionale al pari ...

Bologna : la mappa delle univerSità che tutelano gli studenti trans : Solo 32 atenei su 68 permettono la carriera "alias": un profilo burocratico che sostituisce il nome anagrafico con quello adottato fino all’ufficiale rettifica...

Studenti e docenti dell'Alberghiero in "rivolta" - Sit-in davanti al Comune di Mondovì : Questa mattina , venerdì 8 giugno, , per molti l'ultima passata tra i banchi di scuola, gli Studenti dell'Alberghiero di Mondovì , Cuneo, hanno manifestato davanti al Municipio di corso Statuto. Non ...

L'UniverSity of Georgia - USA - a Verona. Quaranta studenti americani partecipano al XXV "Verona Study Abroad Program" 2018. : ... in aula e con contatti diretti con l'ambiente e la cultura veronesi, i giovani americani " la maggior parte dei quali proviene dalla Facoltà di Scienze Politiche e di Economia, s'introducono nella ...

Caos univerSità - esami a rischio : via allo sciopero dei prof - studenti furiosi : I docenti scioperano facendo saltare gli esami e gli studenti, questa volta, si schierano contro. Nelle università oramai è guerra aperta: da un lato i professori rivendicano la loro...

BiodiverSità - una ricchezza da tutelare per la vita : studenti a lezione a Poggibonsi : ... i ragazzi sono andati al Castello di Badia per cogliere importanti trasformazioni morfologiche e poi al Masso dove è stata sottolineata l'importanza del fiume Elsa per l'economia di Poggibonsi e la ...

UniverSità - ricomincia lo sciopero degli esami : aderiscono quasi 7mila docenti. Gli studenti : “Così penalizzate noi” : Nel giorno del giuramento del nuovo ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, gli atenei alzano la voce: inizia oggi lo sciopero degli esami nelle Università italiane. È il secondo in un anno accademico. A proclamarlo è il “Movimento per la dignità della docenza universitaria” che chiede la risoluzione definitiva della vertenza sugli scatti d’anzianità oltre che nuovi concorsi per i professori e per i ricercatori. Una protesta partita nel primo ...

Prof univerSitari in sciopero - gli studenti : così siamo rovinati : La sessione estiva degli esami ha inizio, ma non a pieno regime. Da oggi, infatti, parte lo sciopero dei Professori che salteranno il primo appello di ogni esame, rimandando gli studenti prenotati al ...

TROPPI STUDENTI CATTOLICI/ UniverSità Kansas abolì corso di educazione alla bellezza : si convertivano tutti : Negli anni 70 un corso universitario produsse la conversione al cattolicesimo di molti STUDENTI, per questa ragione venne abolito, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 15:15:00 GMT)

Scuola e studenti : valutazione poSitiva su orientamento e dispersione : «Progetti dedicati al mondo Scuola, ai ragazzi, alla loro capacità di guardare a se stessi e costruire il loro futuro, e agli insegnanti che li seguono - dice Susanna Salvadori, assessore alle ...