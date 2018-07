Sistema arrogante | deve pagare Di Maio torna all' attacco delle banche Ma

huffingtonpost

(Di martedì 17 luglio 2018) Nuovo, pesante,dal M5S allementre nel governo il ministro dell'economia Giovanni Tria frena sulla possibilità, promossa soprattutto dalla Lega, di una moratoria della riformaBce varata dall'esecutivo Renzi e oramai sul punto di decollare. In Calabria per visitare l'azienda dell'imprenditore Nino De Masi, il ministro dello sviluppo e del lavoro Luigi diha criticato il comportamento di Mps nella vicenda che ha portato al fallimento dell'impresa per poi allargare il discorso al comparto bancario nella sua interezza. "Ilbancario la- ha detto di- perchè ha avuto un atteggiamentoinfischiandosene dei risparmiatori e dello Stato ed è stato protetto da ambienti politici sia in questa regione che a livello nazionale. Se vogliamo sostenere le imprese dovremo ridurre l'arroganza di certe organizzazioni, quelle ...