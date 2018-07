: #Sisma Aquila,Appello: assolto Bertolaso - CyberNewsH24 : #Sisma Aquila,Appello: assolto Bertolaso - TelevideoRai101 : Sisma Aquila,Appello: assolto Bertolaso - bradeepo : @matteosalvinimi Buongiorno Principessa! Governo assente in aula alla Camera sull’ordine del giorno decreto legge s… -

I giudici della Corte d'dell'confermano la formula dubitativa della sentenza di I grado, assolvendo l'ex capo della Protezione civilenel processo bis alla Commissione Grandi Rischi.,ex commissario per l'emergenza terremoto, era accusato di omicidio colposo plurimo e lesioni in quanto, per l'accusa,sarebbe stato responsabile della comunicazione di false rassicurazioni sul rischio sismico che la Commissione avrebbe fornito il 31 marzo 2009.(Di martedì 17 luglio 2018)