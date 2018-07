Sindone di Torino | le macchie e la tortura dell’uomo crocifisso continua a essere

ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 luglio 2018) “Una provocazione per l’intellegenza umana” disse della, una delle reliquie più venerate dai cristiani, papa Giovanni Paolo II ed è per questo che gli scienziati tentano da anni di svelare l’enigma del lenzuolo che è considerato il sudario di Gesù Cristo. L’ultima ricerca sostiene che almeno la metà delledi sangue sarebbe falsa: solo alcune sarebbero compatibili con la posizione di un uomo, ma altre non trovano giustificazione in nessuna posizione del corpo, né sulla croce né nel sepolcro. I dati sono stati pubblicati sul Journal of Forensic Sciences e basati su un esperimento che, con le tecniche di medicina forense, ha ricostruito la formazione delle. Condotto da Matteo Borrini, dell’università di Liverpool, e Luigi Garlaschelli, del Cicap, è un test che mette a dura prova la storia ufficiale del lenzuolo. Solo tre anni ...