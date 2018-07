Sicilia : Agricoltura - Miccichè ‘Sostenere i giovani che riscoprono la terra’ : Palermo, 17 lug. (AdnKronos) – L’Agricoltura, l’agroalimentare e la pesca sono stati al centro di un incontro a Palazzo dei Normanni tra una delegazione dell’Uci nazionale (Unione coltivatori italiani) e il presidente dell’Assemblea regionale Siciliana, Gianfranco Miccichè. Tema della conversazione lo stato di attuazione del Psr (Piano sviluppo rurale) e la misura del premio per l’insediamento dei giovani in ...

Sicilia : Agricoltura - Miccichè 'Sostenere i giovani che riscoprono la terra' (2) : (AdnKronos) - Serpillo, che nei prossimi giorni sarà sentito dalla commissione Agricoltura della Camera dei deputati, ha rilevato che nell’assegnazione dei fondi europei “finora sono stati privilegiati i settori considerati più redditizi della filiera come l’agroindustria, la produzione biologica, c

Agricoltura : 100mln per investimenti aziende Siciliane - pubblicata graduatoria : Palermo, 26 giu. (AdnKronos) - pubblicata la graduatoria definitiva della sottomisura 4.1 del Psr 2014-2020 'Sostegno a investimenti nelle aziende agricole' siciliane. Un bando che vale 100 milioni di euro e grazie al quale sarà possibile finanziare oltre un centinaio di aziende, con un contributo v

NON C'E' PACE PER IL GRANO DURO SiciliaNO : NUOVO ALLARME DELLA CONFAGRICOLTURA SiciliaNA. : NON C'E' PACE PER IL GRANO DURO SICILIANO: NUOVO ALLARME DELLA CONFAGRICOLTURA SICILIANA. "Un settore fondamentale per l'economia agricola DELLA Sicilia, specialmente delle aree interne, rischia di subire un NUOVO contraccolpo economico, l'ennesimo nell'arco degli ultimi tre anni. Ci riferiamo alla cerealicoltura ed in ...

Non c’è pace per il grano duro Siciliano : nuovo allarme di Confagricoltura : “Un settore fondamentale per l’economia agricola della Sicilia, specialmente delle aree interne, rischia di subire un nuovo contraccolpo economico, l’ennesimo nell’arco degli ultimi tre anni. Ci riferiamo alla cerealicoltura ed in particolare al grano duro che a causa dei ripetuti fenomeni temporaleschi di quest’inizio giugno rischia di perdere una consistente quota di produzione in quanto non più rispondente ai parametri commerciali”. E’ ...

Contributi all'agricoltura biologica - 3.000 aziende Siciliane escluse : Continua ancora il dramma dei pagamenti dell'agricoltura biologica in Sicilia. Dopo un bando che nel 2013 ha lasciato fuori più di duemila aziende, adesso con il nuovo bando indetto nel 2015 più di ...

Agricoltura : Cia - crolla produzione di grano duro Siciliano (2) : (AdnKronos) - Nell’agrigentino, dove nel corso degli ultimi mesi oltre alla siccità hanno pesato gli sbalzi termici e il freddo tardivo, dai 45 quintali si è passati a 28-30, sempre per ettaro. Nell’ennese, provincia ad alta vocazione cerealicola, i numeri cambiano anche a distanza di pochi chilomet

Agricoltura : Cia - crolla produzione di grano duro Siciliano : Palermo, 21 giu. (AdnKronos) - Prima la siccità che ha influito pesantemente sulla resa quantitativa, poi le troppe piogge tardo primaverili che potrebbero danneggiare il già esiguo raccolto con funghi e muffe. Rischia di essere un’annata disastrosa per il grano duro siciliano. A fornire i dati "sco

Agricoltura : monta la protesta degli allevatori Siciliani - occupati Comuni : "La politica non puo' ignorare il grido di allarme degli allevatori siciliani - dice la deputata - i pagamenti sono fermi da anni e non basta trincerarsi dietro percentuali di spesa di poco piu' alte ...

Agricoltura : M5S presenta ddl per stop uso glifosato in Sicilia (2) : (AdnKronos) - "Sono tanti i problemi legati all'utilizzo di questi veleni - afferma Palmeri - dalla moria delle api e degli insetti impollinatori, che svolgono un ruolo inestimabile, alla perdita e degradazione del suolo, dai tumori e dalle allergie, all'inquinamento delle falde idriche. Tutto quest

Agricoltura : M5S presenta ddl per stop uso glifosato in Sicilia : Palermo, 20 giu. (AdnKronos) - Un ddl per fermare l'utilizzo, in Sicilia, di prodotti a base di glifosato e neonicotinoidi in Agricoltura. E' quanto previsto dal disegno di legge 'Azioni a difesa della salute, delle acque superficiali e sotterranee, del suolo e dell'Agricoltura Siciliana' depositato

Agricoltura : Coldiretti Sicilia - milioni di euro stanziati e parcheggiati : Palermo, 5 giu. (AdnKronos) - milioni di euro già stanziati per l'Agricoltura Siciliana e mai arrivati nelle tasche degli agricoltori. A lanciare "ancora una volta" l'allarme è Coldiretti Sicilia che snocciola un elenco di misure - e di soldi - bloccati per colpa della burocrazia. Si parte dal Progr

Agricoltura : Corrao (M5S) - Sicilia giungla illegalità - più risorse per controlli : Palermo, 22 mag. (AdnKronos) - "La Sicilia è diventata la giungla dell’illegalità agroalimentare, il porto delle nebbie in cui i prodotti stranieri con disinvoltura si mescolano a quelli Siciliani di qualità distruggendo il comparto agricolo locale". Lo afferma l'europarlamentare del M5S Ignazio Cor