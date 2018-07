Si barrica in casa con fucile

Palo del Colle - 40enne con problemi psichici si barrica in casa col fucile : L'uomo ha cacciato di casa la zia che vive con lui: la donna aveva chiamato l'ambulanza temendo che il nipote non stesse bene. I carabinieri hnno circondato la zona

Uomo si barrica in casa con un fucile : Bari, 17 lug. (Adnkronos) - Un Uomo di 40 anni si è barricato in casa in via Bovio a Palo del Colle, in provincia di Bari, armato di fucile. Con lui ci sarebbe la zia. Sul posto sono accorsi carabinieri, polizia locale e personale del 118, oltre a un negoziatore delle forze dell'ordine.

Bari - uomo armato si barrica in casa : Momenti di grande apprensione a Palo del Colle, nel Barese, dove secondo il Corriere della Sera un uomo armato di fucile si è barricato in casa insieme alla zia. La donna, stando a quanto scrive sempre il Corsera, sarebbe...

Bari. Un uomo si barrica in casa con un fucile. Sul posto carabinieri e polizia locale : Un 40enne di Palo del Colle si è barricato in casa, armato, con una sua zia (che è stata poi fatta uscire). L'uomo soffrirebbe di problemi psichici secondo quanto finora trapelato.Continua a leggere

Terni - bare aperte lasciate in strada. La protesta dei residenti : 'barricati in casa per la puzza' : Terni - 'Da questa mattina c'è una puzza di cadavere che ci costringe a restare tappati in casa. Il problema è che alla municipale ci hanno detto che quelle bare non potranno essere rimosse fino a ...

Oristano - madre si barrica in casa con la figlia contesa : non vuole consegnarla al padre : Si è chiusa nella camera da letto della sua casa nella provincia di Oristano con la figlia di appena due anni ben stretta tra le braccia. Il gesto disperato di una mamma in Sardegna, che ha ricevuto l’ordine di consegnare la bambina alle autorità dopo che il tribunale l’ha affidata al papà, che vive a Viterbo.Continua a leggere

Pozzallo - uccide il gatto e si barrica in casa : Sono stati necessari i vigili del fuoco per permettere ai Carabinieri e agli agenti della Polizia municipale di entrare in casa

Parigi - barricato in casa con ostaggi : minaccia di far esplodere una bomba | : Imponente operazione di polizia in corso: intera zona di Rue des Petites Ecuries circondata e presidiata dagli agenti. Secondo alcune fonti «non si tratterebbe di terrorismo»

Parigi - barricato in casa con ostaggi : minaccia di far esplodere una bomba : Imponente operazione di polizia in corso: intera zona di Rue des Petites Ecuries circondata e presidiata dagli agenti. Secondo alcune fonti «non si tratterebbe di terrorismo»

Rogo Grenfell Tower Londra - fatali le istruzioni di restare barricati in casa : Rogo Grenfell Tower Londra, fatali le istruzioni di restare barricati in casa Rogo Grenfell Tower Londra, fatali le istruzioni di restare barricati in casa Continua a leggere L'articolo Rogo Grenfell Tower Londra, fatali le istruzioni di restare barricati in casa proviene da NewsGo.

Si barrica in casa - spara all'impazzata e si suicida : Si è conclusa tragicamente la notte di follia di un anziano pensionato. Si è infatti suicidato Girolamo Salerno, il pensionato di 74 anni, che ieri sera si era barricato in casa a Castellammare del ...

Trapani : si barrica in casa e si suicida - morto pensionato : Palermo, 30 mag. (AdnKronos) - Si è suicidato Girolamo Salerno, il pensionato di 74 anni, che ieri sera si era barricato in casa a Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani. Il tragico epilogo è avvenuto intorno all'una di notte dopo circa tre ore durante le quali gli investigatori dell'Arma