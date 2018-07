Shakhtar | sequestrata in Brasile per mamma taison

calcioweb.eu

Rosangela Barcellos Freda si trovava davanti alla porta della sua abitazione di Pelotas, nello Stato del Rio Grande do Sul, quando da un'auto sono scesi quattro uomini che sono riusciti a portarla via nonostante la presenza di alcuni familiari. Grande paura per la donna, ma l'intervento immediato della Brigada Militar e della Polizia Civil ne ha permesso il ritrovamento, dopo poche ore, nel distretto di Monte Bonito. I quattro malviventi sono stati arrestati.