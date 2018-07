Serie A Roma | Cristante | «Abituato al gioco di Di Francesco | mi trovo bene»

Mourinho - messaggio alla Serie A : "Inter - Milan - Napoli e Roma non accettino passivamente che la Juve con Ronaldo sia imbattibile" : Il tecnico del Manchester United: "Tornare in Italia? Mi piacerebbe farlo per giocare la Champions, magari nella fase a gironi contro l'Inter o la Juve..."

Bari e Cesena fallite/ Ultime notizie Serie B : galletti in agonia - per i romagnoli è ufficiale : Bari e Cesena: addio alla Serie B. Ultime notizie: club pugliese verso fallimento, per i romagnoli è già ufficiale. L'Avellino invece l'ha spuntata in extremis con una fideiussione bancaria(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 17:56:00 GMT)

Calendario Amichevoli/ Risultati Serie A : in campo 12 club tra cui Roma - Napoli - Inter! Il programma completo : Calendario Amichevoli: anche oggi sabato 14 luglio si torna in campo per i primi test match estivi. Riflettori puntati su 12 club di Serie A tra Inter, Roma e Napoli.(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 05:29:00 GMT)

Serie A - Sabatini racconta la sua Roma : ... @PagineRomaniste, July 13, 2018 Serie A, Walter Sabatini racconta la sua Roma È soltanto uno dei molti passaggi interessanti che offre l'intervista del Corriere dello Sport a un personaggio unico ...

Serie A Roma - Strootman : «Ronaldo non può fare la differenza tutta la stagione» : Roma - Kevin Strootman , centrocampista della Roma , ha parlato ai microfoni di Roma TV prima della seduta mattutina di allenamento: "A Trigoria abbiamo tutto, siamo contenti di stare qui, ci sentiamo ...

Roma - Cassia. Furti in Serie - arrestati 5 romeni : Roma, Cassia. Furti in serie, arrestati 5 romeni – E’ stata smantellata dai Carabinieri a Roma una banda responsabile di una serie di Furti nella zona nord della Capitale e nelle aree limitrofe, soprattutto ai danni di cittadini e delle attività commerciali. L’operazione è scattata questa mattina dopo 4 mesi di indagini condotte dai Carabinieri della Stazione La Storta: i militari della Compagnia Cassia stanno eseguendo ...

Serie A Roma - Perotti : «Ripartiamo - possiamo fare una bella stagione» : Roma - "Dobbiamo allenarci forte, sarà una stagione lunga come quella dello scorso anno e dobbiamo essere tutti pronti. E' il momento di correre e sopportare il caldo però lo facciamo tutti con la ...

L’armata dei sonnambuli - da Romanzo a Serie TV? La Palomar opziona i diritti : L’armata dei sonnambuli, Romanzo del collettivo bolognese di scrittori italiani Wu Ming(divenuto celebre con il Romanzo Q), presto potrebbe diventare anche una Serie TV. Di recente, infatti, è stata comunicata la notizia, direttamente dagli scrittori, di una opzione da parte della Palomar, per l’acquisto dei diritti al fine di realizzarne una fiction di respiro internazionale. Ricordiamo che si tratta di un Romanzo pubblicato ...

Ritiri Serie A/ Roma - Milan - Inter - Juventus - Genoa e Sampdoria : in campo le big - oggi 9 luglio - : Ritiri Serie A: in vista della prossima stagione di campionato, oggi tornano in campo le big: Roma, Milan, Inter, Juventus, Sampdoria e Genoa

Ritiri Serie A/ Roma - Milan - Inter - Juventus - Genoa e Sampdoria : in campo le big (oggi 9 luglio) : Ritiri Serie A: in vista della prossima stagione di campionato, oggi 9 luglio 2018 tornano in campo le big: Roma, Milan, Inter, Juventus, Sampdoria e Genoa.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 07:33:00 GMT)

Serie A - lunedì si radunano Inter - Juve - Milan - Inter - Napoli e Roma : Domani è il grande giorno delle big. Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma si radunano nello stesso giorno, lunedì 9 luglio. Inter - Alle 17 ci sarà il raduno ad Appiano Gentile, con la prima seduta di ...

Serie A Roma - Pellegrini : 'Scudetto? C'è da lavorare tanto' : Roma - Giornata di viste mediche per i giocatori della Roma , che domani scenderanno in campo a Trigoria per iniziare il ritiro 2018. Lorenzo Pellegrini è pronto a iniziare il secondo anno con i ...

Ritiri Serie A/ Oggi si raduna il Cagliari - sabato tocca a Juventus e Roma : Ritiri Serie A: giovedì 5 luglio anche il Cagliari inizia la nuova stagione, sabato invece toccherà a Juventus e Roma che saranno le prime delle big a ritrovarsi verso gli impegni estivi(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 07:57:00 GMT)

Calciomercato Serie A - come cambiano le squadre : super colpi di Juve - Napoli - Roma ed Inter - importanti mosse di Genoa - Lazio - Sampdoria e Torino [FOTO] : 1/21 ...