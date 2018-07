Serie A | Procura Figc chiede -2 punti al Parma | a rischio la A

Parma - Serie A a rischio. E la Procura chiede 4 anni di squalifica per Calaiò : Ha preso il via a Roma il processo davanti al Tribunale nazionale della Figc, presieduto da Mario Antonio Scino, nei confronti dell'attaccante Emanuele Calaiò e del Parma. Il giocatore, difeso dall'...

Serie A - il Parma rischia | Procura Figc : -2 punti |Il Palermo ora spera : La Procura della Figc, per il caso dei messaggi whatsapp sospetti inviati da Emanuele Calaiò prima di Spezia-Parma ad alcuni giocatori avversari, ha chiesto 2 punti di penalizzazione per il club ducale e o in subordine -6 punti da scontare nel prossimo campionato: nel primo caso sarebbe addio alla Serie A. Mano pesantissima nei confronti dell'attaccante, per il quale sono stati chiesti 4 anni di squalifica per tentato illecito.

Il Parma è stato deferito dalla Procura federale per tentato illecito sportivo nell’ultima partita di Serie B contro lo Spezia : La Procura federale della FIGC ha deferito la società del Parma Calcio e il suo giocatore Emanuele Calaiò per tentato illecito sportivo nell’ultima partita del campionato di Serie B giocata contro lo Spezia il 18 maggio. Il presunto illecito riguarda The post Il Parma è stato deferito dalla Procura federale per tentato illecito sportivo nell’ultima partita di Serie B contro lo Spezia appeared first on Il Post.

